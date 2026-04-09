울산시, 촘촘한 노동 안전망 구축

숙련 은퇴자 활용한 ‘유-키퍼’ 등 울산형 모델 본격화

가장 먼저 눈길을 끄는 분야는 ‘외국인 근로자 지역정착 지원사업’이다. 시는 동구 일산동 테라스파크에 문을 열 예정인 ‘울산외국인근로자지원센터’와 연계해 생활·노동·체류 관련 상담은 물론 한국어 교육과 산업안전 교육을 제공한다.

특히 평일 근무로 상담이 어려운 이들을 위해 주말 서비스를 운영해 실질적인 접근성을 높일 계획이다.