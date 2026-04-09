울산시, 촘촘한 노동 안전망 구축
숙련 은퇴자 활용한 ‘유-키퍼’ 등 울산형 모델 본격화
울산시가 노동 환경을 개선하고 취약 계층 보호를 강화하기 위한 종합 정책 추진에 나선다.
울산시는 고용노동부가 주관한 노동정책 관련 공모사업 3건에 최종 선정돼 국비 9600만원을 사업비를 확보했다고 9일 밝혔다.
이에 따라 울산시는 시비 등을 포함해 총사업비 1억7200만원들 들여 외국인 근로자 정착 지원과 취약노동 권익 보호, 노사민정 상생 협력 등의 지원 사업을 추진한다.
가장 먼저 눈길을 끄는 분야는 ‘외국인 근로자 지역정착 지원사업’이다. 시는 동구 일산동 테라스파크에 문을 열 예정인 ‘울산외국인근로자지원센터’와 연계해 생활·노동·체류 관련 상담은 물론 한국어 교육과 산업안전 교육을 제공한다.
특히 평일 근무로 상담이 어려운 이들을 위해 주말 서비스를 운영해 실질적인 접근성을 높일 계획이다.
제도적 사각지대에 놓인 노동자를 위한 ‘취약노동자 교육 및 법률구조상담 지원사업’도 한층 강화된다.
기존 울산노동인권센터의 상담 체계에 노무사 유선·온라인 야간상담(오후 6시~8시)을 신설했다. 단순 상담을 넘어 진정·신고·구제 신청 상담과 사건 대리까지 지원해 실효성 있는 권리 구제에 나선다.
상담 희망자는 울산노동인권센터(☎052-283-7243)를 통해 방문이나 전화로 도움을 받을 수 있다.
지역 경제의 기틀인 노사 협력 분야에서는 ‘지역노사민정 상생협력 지원사업’이 추진된다. 시는 그동안의 사회적 합의 성과를 바탕으로 석유화학 산업재편에 대응하는 ‘울산형 노사정 상생모형’을 구축하고 노사민정 파트너십 아카데미를 운영한다.
특히 제조업 은퇴 숙련 인력을 지역 안전 자산으로 활용하는 ‘유-키퍼(U-Keeper)’ 사업이 주목받고 있다. 은퇴 전문가들이 소규모 사업장의 안전관리 역량 강화를 돕는 현장 밀착형 지원을 펼친다.
울산시 관계자는 “이번 공모 선정은 산업구조 변화와 노동환경 개선에 대응하는 종합 정책 추진의 핵심 기반이 될 것”이라며 “취약 노동자와 산업 현장을 아우르는 세심한 지원 체계를 공고히 해 나가겠다”고 말했다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
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