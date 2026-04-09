휴전 랠리에…500대 부호 하루 새 392조원 벌었다
미국과 이란이 2주간의 극적인 휴전에 합의하면서 글로벌 증시가 안도 랠리를 펼친 가운데, 세계 500대 부호들의 자산이 하루 만에 무려 2650억 달러(약 392조원)나 불어난 것으로 나타났다.
9일(현지시간) 블룸버그 통신은 자사가 집계하는 ‘블룸버그 억만장자 지수’(BBI)를 인용해 전날 기준 세계 500대 부자들의 일일 자산 증가 폭이 해당 지수 산출 이후 역대 2번째로 컸다고 보도했다.
역대 최대 증가 폭은 지난해 4월 도널드 트럼프 미국 대통령이 90일 상호 관세 유예를 선언했을 당시 기록한 3040억 달러였다.
이번 자산 폭증은 미·이란 휴전 합의 소식에 시장의 불확실성이 걷히며 주가가 급등한 덕분이다. 미국 증시의 지표인 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 휴전 발표를 계기로 유가 급등세가 진정되고 호르무즈 해협 통행이 재개될 것이라는 기대감에 전날 2.5% 크게 올랐다.
이번 증시 랠리의 최대 수혜자는 페이스북과 인스타그램의 모회사인 메타플랫폼(메타)의 창업자 마크 저커버그 최고경영자(CEO)로 확인됐다. 메타 주가가 하루 새 6.5% 급등하면서, 저커버그의 총자산은 단 하루 만에 128억 달러(약 19조원)나 치솟았다.
또한, 세계 최대 명품 제국인 프랑스 LVMH의 베르나르 아르노 회장과 구글 공동 창업자인 래리 페이지, 세르게이 브린 역시 각각 하루 만에 80억 달러(약 12조원) 이상의 막대한 자산을 불렸다. BBI 집계에 따르면 이날 하루에만 자산이 10억 달러(약 1조4800억원) 이상 증가한 부호는 61명에 달했다.
다만 블룸버그는 이번 일일 급등세만으로는 올해 500대 갑부들이 겪은 막대한 자산 손실을 완전히 만회하기엔 역부족이라고 분석했다. 올해 초 불거진 인공지능(AI) 거품 논란과 이란 전쟁 발발에 따른 증시 침체 여파가 그만큼 깊었기 때문이다. 지난 8일의 폭등 실적을 모두 반영하더라도 500대 부호들의 전체 자산은 작년 연말 대비 여전히 388억 달러(약 57조4000억원) 마이너스 상태인 것으로 집계됐다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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