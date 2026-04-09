대구대 김대경, ‘전국씨름선수권대회’ 개인전 경장급 우승
대구대는 씨름부 김대경 선수(스포츠레저학과 4학년)이 ‘제80회 전국씨름선수권대회’에서 선수권부 개인전 경장급에서 우승을 차지했다고 9일 밝혔다.
대한씨름협회가 주최하고 제천시체육회가 주관한 이번 대회는 지난 1일부터 8일까지 충북 제천체육관에서 열렸으며 총 120개 팀, 1075명의 선수가 참가했다.
김 선수가 우승을 차지한 선수권부는 고등부, 대학부, 일반부(실업팀) 선수들이 계급 제한 없이 체급별로 출전해 경쟁하는 부문이다.
119명이 출전한 선수권부 개인전 경장급(75㎏ 이하) 경기에서 김 선수는 준결승에서 춘천기계공고 장주혁 선수를 2대 0으로 이기고 결승에 올랐다. 이어진 결승전에서는 일반부 실업팀인 영월군청 이현서 선수를 2대 1로 이겼다.
대구대 씨름부 주장을 맡고 있는 김 선수는 “최고 권위의 대회인 선수권부에서 우승을 해 너무 기쁘다”며 “열심히 노력했던 만큼 결과가 좋지 않아 그동안 힘들었는데 이번 우승을 계기로 더욱 노력해 프로무대에 진출하고 싶다”고 말했다.
경산=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
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