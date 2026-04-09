부산 지하도상가, ‘통로형’서 체류형 복합공간으로

7개 상가 1364개 점포… 소비 정체 속 전환 시도

동행세일·체험형 행사 확대… 방문을 소비로 연결

전시·복지·SNS 결합… 생활형 문화공간으로 재편

부산시설공단과 영산대학교, 부전몰 상인회가 협력해 개최한 ‘지하도상가 시니어 패션쇼 청춘리턴즈 부산’ 행사에서 참여자들이 런웨이를 선보이고 있다./부산시설공단 제공

부산시설공단이 지하도상가를 단순 통로형 상업시설에서 벗어나 체류형 복합 공간으로 전환하는 활성화 프로젝트를 추진한다.



부산시설공단은 2026년을 ‘지하도상가 재도약의 해’로 정하고 부전몰·서면몰·중앙몰·국제·남포·광복·부산역 등 7개 지하도상가를 중심으로 다양한 활성화 사업을 추진한다고 9일 밝혔다. 전체 점포 수는 1364개다.



이번 사업의 핵심은 방문을 소비로 연결하는 구조 만들기다. 공단은 시민 참여 기반 프로그램을 확대해 단순 유동 인구 증가를 넘어 체류시간을 늘리고 재방문을 유도한다는 계획이다.



대표적으로 ‘지하도상가 동행세일’을 새롭게 도입해 구매 고객 대상 사은품을 제공하고 매출 증대와 재방문을 동시에 노린다. 계절별 포토 존과 SNS 인증 이벤트를 결합한 시즌 테마 행사도 연중 운영한다.



체험형 콘텐츠도 강화된다. 퍼스널 컬러 진단 등 참여형 프로그램을 운영해 시민 참여를 확대하고, 외국인 관광객까지 참여 대상을 넓혀 관광 연계형 콘텐츠로 발전시킨다는 구상이다.



문화 기능도 확대한다. 광복지하도상가 ‘더 공간’은 무료 전시 공간으로 운영되며 지역 예술단체 전시가 이어진다. 국제지하도상가 ‘미술의 거리’는 시민 참여형 전시를 통해 예술 특화 상가로서의 정체성을 강화한다. 남포 지하도상가 BISCO 갤러리 역시 기획전과 대관 전시를 병행해 볼거리를 늘릴 예정이다.



복지 기능도 접목한다. ‘건강플러스 데이’를 통해 무료 건강 상담을 제공하고, 고령층 이용객의 편의와 만족도를 높일 계획이다.



홍보 전략도 강화된다. 온라인 쇼핑 플랫폼 ‘단디쇼핑몰’ 광고와 SNS 숏폼 콘텐츠를 통해 젊은 층 유입을 확대하고, 입점 상인의 온라인 판매와 디지털 전환도 지원한다.



공단은 향후 행사와 전시, 홍보 계획을 차례대로 확대해 지하도상가를 쇼핑과 문화, 체험과 복지가 결합한 생활형 복합 공간으로 재편해 나갈 방침이다.



부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회2부 윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr 902 응원 하기 정확하게 보고 귀담아듣겠으며, 겸손한 마음으로 정직하게 쓰겠습니다. I realize that. I'll do my best. 부산시설공단이 지하도상가를 단순 통로형 상업시설에서 벗어나 체류형 복합 공간으로 전환하는 활성화 프로젝트를 추진한다.부산시설공단은 2026년을 ‘지하도상가 재도약의 해’로 정하고 부전몰·서면몰·중앙몰·국제·남포·광복·부산역 등 7개 지하도상가를 중심으로 다양한 활성화 사업을 추진한다고 9일 밝혔다. 전체 점포 수는 1364개다.이번 사업의 핵심은 방문을 소비로 연결하는 구조 만들기다. 공단은 시민 참여 기반 프로그램을 확대해 단순 유동 인구 증가를 넘어 체류시간을 늘리고 재방문을 유도한다는 계획이다.대표적으로 ‘지하도상가 동행세일’을 새롭게 도입해 구매 고객 대상 사은품을 제공하고 매출 증대와 재방문을 동시에 노린다. 계절별 포토 존과 SNS 인증 이벤트를 결합한 시즌 테마 행사도 연중 운영한다.체험형 콘텐츠도 강화된다. 퍼스널 컬러 진단 등 참여형 프로그램을 운영해 시민 참여를 확대하고, 외국인 관광객까지 참여 대상을 넓혀 관광 연계형 콘텐츠로 발전시킨다는 구상이다.문화 기능도 확대한다. 광복지하도상가 ‘더 공간’은 무료 전시 공간으로 운영되며 지역 예술단체 전시가 이어진다. 국제지하도상가 ‘미술의 거리’는 시민 참여형 전시를 통해 예술 특화 상가로서의 정체성을 강화한다. 남포 지하도상가 BISCO 갤러리 역시 기획전과 대관 전시를 병행해 볼거리를 늘릴 예정이다.복지 기능도 접목한다. ‘건강플러스 데이’를 통해 무료 건강 상담을 제공하고, 고령층 이용객의 편의와 만족도를 높일 계획이다.홍보 전략도 강화된다. 온라인 쇼핑 플랫폼 ‘단디쇼핑몰’ 광고와 SNS 숏폼 콘텐츠를 통해 젊은 층 유입을 확대하고, 입점 상인의 온라인 판매와 디지털 전환도 지원한다.공단은 향후 행사와 전시, 홍보 계획을 차례대로 확대해 지하도상가를 쇼핑과 문화, 체험과 복지가 결합한 생활형 복합 공간으로 재편해 나갈 방침이다.부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지