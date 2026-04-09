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[속보] 李대통령 “기업 보유 비업무용 부동산에 대대적 부담 검토”

입력:2026-04-09 11:32
수정:2026-04-09 11:51
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이재명 대통령이 9일 청와대에서 열린 국민경제자문회의 제1차 전체 회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령은 9일 기업이 보유한 비업무용 부동산에 대해 “대대적인 보유 부담을 안기는 방향으로 검토를 해보라”고 말했다.

이 대통령은 청와대에서 열린 국민경제자문회의 1차 전체회의에서 “기업들이 쓸데없이 당장 필요한 것도 아닌데 뭐 하러 그렇게 대규모로 (부동산을) 가지고 있나”라고 전제했다.

이 대통령은 “어차피 주택 문제 다음 단계로 농지, 그 다음 단계는 일반 부동산으로까지 확장해 나갈 것”이라며 “오늘 얘기 나온 김에 점검을 해보자”고 밝혔다.

이 대통령은 “무슨 수를 써서라도 부동산 투기를 이제 앞으로는 할 수 없게, 부동산을 투기적으로 운영해서 이익을 보는 것은 불가능하게 만들어놔야 대한민국의 산업경제 체제가 제대로 굴러갈 거라고 확신한다”고도 했다.

한명오 기자 myungou@kmib.co.kr

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