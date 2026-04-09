인천시교육청, 디지털 과의존 예방사업 확대 운영

인천시교육청 전경. 시교육청 제공

중학생을 대상으로 한 인터넷․스마트폰 치유캠프 매칭과 여름방학 중 ‘디지털 디톡스 원데이 캠프’ 역시 운영해 청소년들의 생활 습관 교정을 지원할 예정이다.

시교육청 관계자는 “학생들이 스마트폰을 내려놓고 ‘읽걷쓰 AI’를 통해 삶의 여백을 채우며 기술을 올바르게 다루는 주체적인 디지털 시민이 될 수 있도록 사이버 과의존 예방과 디지털 윤리 교육에 역량을 집중하겠다”고 말했다.