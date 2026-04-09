포항시, APEC AI센터 유치 본격화
경북 포항시가 아시아·태평양 지역의 인공지능(AI) 협력과 정책을 총괄하는 상설 국제기구인 ‘APEC AI센터’ 유치에 본격 나섰다.
APEC AI센터는 지난해 APEC 정상회의를 계기로 AI 정책·기술 개발 지원, 산업 기반 AX 실증, 국제협력 및 인재 양성 등을 수행하는 실행형 국제기구로 추진되고 있다.
포항은 국제기구 운영과 국제협력 경험, 산업·연구 인프라를 갖추고 있어 APEC AI센터 기능 수행에 최적지로 평가된다.
시는 1996년 APEC 정상회의를 계기로 설립된 아시아태평양이론물리센터(APCTP)를 25년 넘게 안정적으로 운영하고 있다. APCTP는 아·태지역 19개국이 참여하는 공동연구 네트워크를 운영 중이며, 이 가운데 12개국이 APEC 회원국으로 향후 협력 가능성이 높다.
최근 열린 APCTP 평의원회에서는 14명의 평의원이 포항에 APEC AI센터를 설립하는 데 공식 지지를 표명하며, 국제적 공감대 형성도 확산되고 있다.
특히 포항은 철강 및 2차전지 산업 기반을 중심으로 한 AX 실증 역량과 포스텍·한동대·애플 디벨로퍼 아카데미 등 글로벌 교육·연구기관을 통한 AI 인재 양성 체계도 강점으로 꼽힌다.
시는 이러한 기반을 토대로 APEC AI센터를 AI 후발국의 역량 강화를 지원하는 ‘포항형 개발협력(ODA)형 국제기구’로 구상 중이다. 이는 외부 지원→역량 축적→자립 기반 형성→지속 확산으로 이어지는 구조로, 새마을운동의 발전 모델과 유사한 ‘AI 개발협력 모델’이다.
향후 AI 역량이 부족한 APEC 회원국을 대상으로 연구자·학생 파견, 맞춤형 교육 프로그램 운영, 유휴 GPU 및 디지털 장비 무상 지원 등 실질적 AI 역량 강화 사업을 추진할 계획이다.
시는 포스텍, 한동대, 아태이론물리센터, 독일 막스플랑크 연구소 등과 협력해 AI 인력(학생·연구자) 파견 확대, 공동 교육·연수 프로그램 운영, AI ODA 신규사업 발굴 등을 논의하고 협약을 체결할 예정이다.
이상엽 포항시 일자리경제국장은 “APEC AI센터를 포항에 유치해 아시아태평양 지역의 공동 번영을 이끄는 글로벌 AI 협력 거점으로 도약해 나가겠다”고 밝혔다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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