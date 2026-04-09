펄어비스 붉은사막, 플레이스테이션 3월 최고 신작 게임 선정
펄어비스는 신작 ‘붉은사막’이 플레이스테이션에서 진행하는 3월의 최고의 신작 게임으로 선정됐다.
플레이스테이션 블로그는 매월 출시된 신작 게임 중 가장 주목할만한 게임을 선정해 이용자 투표를 진행한다. ‘마라톤’과 ‘MLB 더 쇼’ 26 등을 제치고 붉은사막이 가장 많은 표를 얻었다고 9일 발표했다.
붉은사막은 출시 첫날 200만장, 4일 만에 300만장에 이어 12일 만에 400만장의 판매 기록을 세웠다.
이용자 피드백을 반영한 패치로 스팀 글로벌 이용자 평가는 매우 긍정적 지표를 기록하고 있다. 현재 붉은사막은 플레이스테이션 5와 엑스박스 시리즈, 스팀, 애플 맥, 에픽게임즈 스토어 등 다수의 글로벌 플랫폼에서 플레이할 수 있다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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