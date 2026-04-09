옹진군, 역대 최대 ‘어업용 면세유’ 확대 지원

인천 옹진군청 전경. 옹진군 제공

이에 군은 총 5억원(시비 50%·군비 50%)을 투입해 약 500척의 어선을 지원할 계획이다.

이번 지원은 단순 유지 수준을 넘어 지원율, 한도, 지급 방식까지 전면 개편한 것이 특징이다.