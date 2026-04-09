인천세종병원·인천변회, 협력체계 구축 MOU 체결
인천세종병원은 지난 8일 병원 비전홀에서 인천지방변호사회와 업무협약(MOU)을 체결하고 법조계와의 협력 체계 구축에 나섰다고 9일 밝혔다.
협약식에는 오병희 인천세종병원장, 최정현 인천변호사회 회장을 비롯한 양 기관 주요 관계자들이 참석했다.
양 기관은 협약을 통해 긴밀한 협력체계를 구축하고 공동 발전을 도모한다. 또 인천변호사회 회원들의 삶의 질 향상과 건강 증진을 위해 다양한 지원을 이어가기로 했다.
특히 의료계와 법조계 간 네트워크를 강화하고 이를 바탕으로 지속적인 협력 관계를 유지해 나갈 계획이다.
최 회장은 “본 단체는 인천시와 경기 부천·김포시를 관할하며 변호사들의 권익 보호와 지역사회 공익활동을 수행하고 있다”면서 “이번 협약을 통해 소속 회원들이 보다 편리하게 양질의 의료서비스를 이용할 수 있게 돼 뜻 깊게 생각하고 나아가 지역사회 발전에도 긍정적인 역할을 하길 기대한다”고 말했다.
오 병원장은 “이번 협약을 계기로 지역 법조계와의 협력을 한층 강화할 수 있을 것으로 기대한다”며 “앞으로도 다양한 기관과의 협력을 확대해 지역사회 건강 증진에 지속적으로 기여하겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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