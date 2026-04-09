이란, ‘호르무즈 안전항로’ 지정…“중재국 일 10여척 허용”
도널드 트럼프 미국 행정부와 이란이 호르무즈 해협 개방을 핵심 조건으로 한 2주 휴전에 극적으로 합의했지만, 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)가 기뢰 위험성 회피를 명분으로 내세운 ‘안전 항로’를 새롭게 발표했다. 사실상 해협 통제권을 쥐고 유지하려는 조치로 풀이된다.
알자지라 등 외신에 따르면 이란 항만 당국은 8일(현지시간) 이란 학생통신(ISNA)을 통해 발표한 성명에서 “호르무즈 해협을 통과하려는 모든 선박은 혁명수비대 해군과 협조해 대체 항로를 이용해야 한다”고 밝혔다.
이에 따라 외해에서 이란 방면으로 진입하는 선박은 오만해에서 라라크섬 북쪽을 휘돌아 페르시아만으로 들어가고, 반대로 내해에서 인도양으로 나가는 선박은 라라크섬 남쪽을 거쳐 오만만으로 이동해야 한다.
항만 당국은 이번 대체 항로 지정에 대해 “페르시아만 전쟁 상황과 호르무즈 해협 주요 교통로에 대함 기뢰가 존재할 가능성을 고려한 조치”라고 강조하며 해상 안전 확보 차원임을 내세웠다.
앞서 미국과 이란은 전날 호르무즈 해협 개방을 전제로 2주간의 휴전에 합의했다. 하지만 양측의 셈법은 미묘하게 엇갈린다. 트럼프 대통령은 “완전하고 즉각적이며 안전한 개방”을 압박하는 반면, 이란은 “이란군과의 공조 및 기술적 제한 사항 고려 하의 통행”을 주장하며 통제권을 놓지 않으려는 태도다.
실제로 휴전 체결 이후에도 호르무즈 해협 상황은 전쟁 발발 당시와 크게 다르지 않은 양상을 보이고 있다.
월스트리트저널(WSJ)에 따르면 이란은 아랍권 중재국을 통해 휴전 기간 동안 일일 평균 10여(dozen) 척의 통항만을 허가하겠다는 입장을 통보했다. 이는 전쟁 발발 전 평균 통항량인 일일 135척에 턱없이 못 미치는 수준으로, 미국의 ‘완전 개방’ 요구와는 상당한 거리가 있다.
더욱이 휴전 발효 첫날인 8일, 페르시아만에서 외해로 나가려던 파나마 국적 유조선 ‘오로라호’가 회항하는 등 해협 통행이 여전히 원활하지 않다는 외신 보도도 잇따르고 있다. 이날 해협을 무사히 통과한 선박은 4월 들어 가장 적은 4척에 그친 것으로 파악됐다.
이와 함께 이란은 통행료 징수 시스템 구축도 계획대로 밀어붙이고 있다. 이란산 원유나 물자를 실은 선박은 무료로 통과시키되, 우호국 선박에는 배럴당 1달러 수준의 통행료를 부과하고 미국과 이스라엘 연관 선박은 아예 차단하는 3단계 구조다.
반면 미국 정부는 해협이 여전히 막혀있다는 현지 보도를 반박하고 나섰다. 캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 “이것은 그들(이란)의 공개적 발언이 (비공개 발언과) 다른 경우”라며 “오늘 해협 통행량이 증가하는 것을 목격했다”고 주장했다.
한편, 트럼프 대통령은 이란의 독자적인 호르무즈 해협 통행료 부과 방침과 관련해 미국이 참여하는 공동 징수 방안을 시사했다.
그는 이날 ABC 방송 인터뷰에서 통행료 부과 문제에 대해 “합작법인(joint venture) 형식으로 진행하는 것을 구상 중”이라고 밝혔다. 이에 대해 레빗 대변인은 “대통령이 제안한 아이디어로, 향후 2주간 논의를 이어갈 사안”이라고 부연했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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