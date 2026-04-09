우울한 대구 경기…대구시 민생경제 회복 총력
대구지역 경기 지표가 ‘침체’를 가리키며 민생경제에 그늘을 드리우고 있다. 대구시는 비상경제체계를 가동해 민생경제 회복에 모든 역량을 투입하겠다는 각오다.
9일 대구상공회의소가 최근(3월 9~13일) 지역기업 210곳(제조업 160·건설업 50)을 대상으로 2분기 기업경기전망지수(BSI)를 조사한 결과에 따르면 제조업과 건설업 모두 BSI가 하락한 것으로 나타났다. BSI는 기업들이 체감하는 경기 상황과 향후 전망을 나타내는 지표로 기준치 100을 초과하면 경기 호전을, 미만이면 경기 악화를 의미한다. 제조업은 전분기 대비 3포인트 하락한 63, 건설업은 10포인트 하락한 42로 나타났다.
제조업 주요 업종별 경기 전망을 보면 기계·장비는 91에서 108로 상승하며 기준치 100을 상회한 반면 자동차부품은 55에서 48로, 섬유·의류는 58에서 33으로 하락했다. 건설업 BSI는 공사수주건수, 공사수주금액, 건축자재수급, 건축자재가격, 공사수익률, 기업이익, 자금상황 등 대부분의 지표에서 하락했다.
대구상공회의소 측은 중동 사태가 다시 갈등 양상을 보일 경우 기업 경기가 더욱 위축될 것으로 우려된다고 진단했다. 대구시는 민생경제 회복에 총력을 기울일 방침이다. 대구의 경우 중소기업 비중과 자영업자 폐업률이 높아 대외적 위기 상황 시 가장 큰 충격을 받을 우려가 있다.
대구시는 중동 사태 등 대외 여건 악화로 에너지 수급 위기와 불확실성이 지속되고 있는 상황에서 정부 추가경정예산을 중소기업과 자영업자, 에너지 취약계층의 어려움을 해소하는 계기로 삼을 계획이다.
추경안 확정 즉시 피해기업과 시민들이 체감할 수 있는 신속 집행이 가능하도록 사전 준비를 마칠 방침이다. 피해지원금 선불카드 사전 안내, 금융기관 협조체계 구축, 구·군 준비 사항 등을 점검하고 지방교부세 증액 재원을 활용한 선제적 대응에도 나선다.
또 비상경제태스크포스(TF)를 중심으로 기업·자영업자와의 소통을 강화하고 수시로 피해상황과 에너지 수급 현황 등을 모니터링 할 계획이다. 이외에도 종량제 봉투 사재기 현상 방지, 복지전달체계 점검 등을 통해 시민들이 실생활에서 겪는 어려움을 최소화할 수 있도록 도울 방침이다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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