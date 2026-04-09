충남여행 모바일 티켓 한 장으로…충남투어패스 출시
충남 지역 관광지와 체험시설, 카페, 음식점 등을 자유롭게 이용하거나 할인 혜택을 받을 수 있는 모바일 관광 자유이용권이 출시됐다.
충남도와 충남문화관광재단은 하나의 모바일 티켓으로 관광·미식·체험을 간편하게 이용할 수 있는 ‘2026 충남투어패스’를 출시했다고 9일 밝혔다.
충남투어패스는 도내 15개 시군 320여개 가맹점에서 사용할 수 있다. 관광지뿐 아니라 카페, 맛집, 체험시설 등 다양한 가맹점에서 무료로 이용하거나 할인 혜택을 받을 수 있다.
온라인 구매처를 통한 간편 구매와 모바일 티켓 인증 방식으로 별도의 앱 설치 없이 누구나 쉽게 사용할 수 있고 위치 기반 서비스를 통해 인근 관광지 정보 확인과 여행 동선 설계도 지원한다.
가격은 충남투어패스 통합권 24시간권 1만6900원, 36시간권 2만1900원, 48시간권 2만6900원이다. 스마트스토어에서는 현재 충남투어패스 통합권 출시 기념으로 24시간권을 1만2900원에 선착순 1000매 한정 판매 중이다.
도 관계자는 “충남투어패스는 충남 방문의 해와 연계해 운영하는 충남 대표 관광 상품으로, 관광객의 체류 시간을 늘리고 지역 내 소비를 촉진하고자 마련했다”며 “앞으로 다양한 관광자원과 연결해 충남 관광 경쟁력을 더욱 강화해 나갈 것”이라고 말했다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
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