검찰 100억원대 불법대출 전 농협 지점장 등 16명 기소
대구지검 반부패수사부(부장검사 최정민)는 농협은행 농업인 시설자금대출 상품을 악용해 약 104억원을 불법 대출한 전 농협 지점장과 대출브로커, 대출 차주(돈 빌린 사람이나 기업), 명의대여자 등을 적발해 전 농협지점장 A씨 등 2명을 구속 기소하고 대출브로커 B씨 등 14명을 불구속 기소했다고 9일 밝혔다.
검찰에 따르면 A씨 등은 2019~2023년 시세 차익을 노리고 농지를 불법 취득하기 위해 조직적으로 공모해 104억원 규모의 불법 대출을 일으킨 혐의(배임, 농지법 위반 등)를 받고 있다. 검찰은 금융감독원으로부터 대출 담당 직원에 대한 고발장을 접수한 후 직접 수사를 벌였다.
대출브로커와 차주들은 농업경영 의사가 없음에도 농지취득자격증명을 거짓 발급받거나 부동산 매매가를 높인 ‘업계약서’를 위조해 제출했고 A씨는 허위서류를 적극적으로 요구하며 불법 대출을 주도한 것으로 조사됐다.
검찰 관계자는 “서민들은 대출 자체를 받기 곤란한 상황에서 피고인들은 오히려 농민을 위한 농협은행의 대출 상품을 악용해 불법 대출을 받았다”며 “현재까지 약 61억원의 대출 원금이 연체돼나 최종 손실 처리되는 등 막대한 피해를 발생시켰다”고 밝혔다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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