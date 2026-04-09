전쟁 여파… 중국에 팔던 러 알루미늄, 일본으로

日 알루미늄 프리미엄 11년 새 최고

中, 일본 기준 가격 부담에 구매 꺼려

러 기업 루살, 한국 판매도 늘리는 중

이란 전쟁에 원자재 시장 흐름 재편

러시아 시베리아 크라스노야르스크에 있는 루살의 알루미늄 제련소 내부 용광로 모습. 로이터연합뉴스

국 내에서는 더 저렴하게 알루미늄을 살 수 있다.

미국에서는 t당 2500달러를 넘는 사상 최고 수준의 프리미엄이 형성됐다고 로이터는 설명했다.

최근 수요 부진으로 SHFE 창고 재고가 6년 만에 최고 수준에 달했다.