부산시, 크루즈 관광 ‘유치에서 체류로’ 전환

447항차·80만명 전망… 중국발 수요 확대

모항·오버나잇 유치… 체류 늘려 소비 유도

K콘텐츠·야간 결합… 다시 찾는 관광 구축

르 쏘레알(LE SOLEAL) 호 모습. /타쿡 제공

부산시가 크루즈 관광의 무게중심을 단순 유치 확대에서 체류와 재방문 중심으로 전환한다. 스쳐 지나가는 기항지에서 벗어나 도시를 경험하고 다시 찾는 관광 구조를 구축하겠다는 구상이다.



부산시는 2026년 글로벌 크루즈 관광 활성화 추진 전략을 수립해 본격 추진한다고 9일 밝혔다. 올해 부산항에는 447항차의 크루즈선이 입항하고 약 80만명의 관광객이 방문할 것으로 예상된다. 특히 중국발 크루즈 입항이 크게 늘며 관광 수요 확대가 이어질 전망이다.



시는 ‘크루즈로 찾고, 다시 찾고 싶은 도시 부산’을 비전으로 설정하고 유치 확대에서 체류형 관광으로 전환하는 데 정책 초점을 맞췄다. 이를 위해 마케팅 다변화, 관광편의 제고, 콘텐츠 고도화, 재방문 설계 등 4대 전략을 추진한다.



먼저 마케팅 측면에서는 글로벌 선사와 여행사를 대상으로 한 타깃 마케팅을 강화하고, 다회 기항 인센티브와 팸투어를 통해 부산 기항 확대를 유도한다. 럭셔리 크루즈와 모항(Fly&Cruise), 오버나잇 크루즈 유치도 확대할 계획이다.



관광객 편의도 개선한다. 컨시어지 서비스를 통해 개별 관광객 맞춤형 정보를 제공하고, 셔틀버스 운영과 다국어 안내 체계 확충 등 이동 편의를 강화한다. 수용 태세 점검을 통해 관광객 불편 요소도 최소화한다.



콘텐츠 전략은 체류시간 확대에 초점을 맞췄다. 지역 축제와 연계한 체험형 관광, 야간 관광, 미식 관광, K-컬처 콘텐츠를 결합해 도시 체험형 관광으로 전환을 유도한다. 지역 여행사 역량 강화도 병행한다.



재방문을 유도하는 장치도 마련한다. 환송 이벤트와 포토 존 운영, 기념품 팝업존 리뉴얼, 사회관계망서비스(SNS) 연계 홍보 등을 통해 방문 경험을 축적하고 재방문으로 이어지도록 설계한다.



오는 12일에는 프랑스 포낭사의 럭셔리 크루즈 ‘르 쏘레알’호가 부산을 다시 찾는다. 외국인 관광객 200여명이 1박 2일 머무는 오버나잇 일정으로, 체류형 관광 모델을 가늠할 시험대가 될 전망이다.



박형준 부산시장은 “글로벌 크루즈 시장 회복과 중국발 수요 증가라는 기회를 적극 활용해 부산을 동북아 대표 크루즈 허브 도시이자 모항 중심 도시로 성장시키겠다”라고 덧붙였다.



부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회2부 윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr 902 응원 하기 정확하게 보고 귀담아듣겠으며, 겸손한 마음으로 정직하게 쓰겠습니다. I realize that. I'll do my best. 부산시가 크루즈 관광의 무게중심을 단순 유치 확대에서 체류와 재방문 중심으로 전환한다. 스쳐 지나가는 기항지에서 벗어나 도시를 경험하고 다시 찾는 관광 구조를 구축하겠다는 구상이다.부산시는 2026년 글로벌 크루즈 관광 활성화 추진 전략을 수립해 본격 추진한다고 9일 밝혔다. 올해 부산항에는 447항차의 크루즈선이 입항하고 약 80만명의 관광객이 방문할 것으로 예상된다. 특히 중국발 크루즈 입항이 크게 늘며 관광 수요 확대가 이어질 전망이다.시는 ‘크루즈로 찾고, 다시 찾고 싶은 도시 부산’을 비전으로 설정하고 유치 확대에서 체류형 관광으로 전환하는 데 정책 초점을 맞췄다. 이를 위해 마케팅 다변화, 관광편의 제고, 콘텐츠 고도화, 재방문 설계 등 4대 전략을 추진한다.먼저 마케팅 측면에서는 글로벌 선사와 여행사를 대상으로 한 타깃 마케팅을 강화하고, 다회 기항 인센티브와 팸투어를 통해 부산 기항 확대를 유도한다. 럭셔리 크루즈와 모항(Fly&Cruise), 오버나잇 크루즈 유치도 확대할 계획이다.관광객 편의도 개선한다. 컨시어지 서비스를 통해 개별 관광객 맞춤형 정보를 제공하고, 셔틀버스 운영과 다국어 안내 체계 확충 등 이동 편의를 강화한다. 수용 태세 점검을 통해 관광객 불편 요소도 최소화한다.콘텐츠 전략은 체류시간 확대에 초점을 맞췄다. 지역 축제와 연계한 체험형 관광, 야간 관광, 미식 관광, K-컬처 콘텐츠를 결합해 도시 체험형 관광으로 전환을 유도한다. 지역 여행사 역량 강화도 병행한다.재방문을 유도하는 장치도 마련한다. 환송 이벤트와 포토 존 운영, 기념품 팝업존 리뉴얼, 사회관계망서비스(SNS) 연계 홍보 등을 통해 방문 경험을 축적하고 재방문으로 이어지도록 설계한다.오는 12일에는 프랑스 포낭사의 럭셔리 크루즈 ‘르 쏘레알’호가 부산을 다시 찾는다. 외국인 관광객 200여명이 1박 2일 머무는 오버나잇 일정으로, 체류형 관광 모델을 가늠할 시험대가 될 전망이다.박형준 부산시장은 “글로벌 크루즈 시장 회복과 중국발 수요 증가라는 기회를 적극 활용해 부산을 동북아 대표 크루즈 허브 도시이자 모항 중심 도시로 성장시키겠다”라고 덧붙였다.부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지