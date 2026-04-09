제주에 강한 바람… 제주공항 129편 결항
오전 10시 기준
지연 계속 늘어날 듯
9일 제주에 강한 바람이 불면서 항공기 운항에 큰 차질이 빚어지고 있다.
한국공항공사 제주공항에 따르면 이날 오전 10시 기준 국내선 123편(출발 59편·도착 64편)과 국제선 6편(출발·도착 각 3편) 등 총 129편이 결항했다.
또 상하이 푸둥공항에서 출발한 이스타항공 ZE692편이 제주에 도착하지 못하고 회항했다.
기상 악화로 지연도 이어지고 있다. 오전 10시 현재 국내선 42편(출발 16편·도착 26편)이 지연 운항했다. 악천후와 공항 혼잡이 겹치면서 지연 항공편은 계속 늘어날 전망이다.
오늘 제주공항에서는 총 473편의 항공편이 예정되어 있으며, 탑승 예정 인원은 7만9656명이다. 국내선과 국제선의 예약률은 각각 87%로 집계됐다.
제주항공청은 출발기준 결항편 예약 인원이 3000명 이상 발생함에 따라 공항 비상대응 ‘주의’ 단계를 발령했다.
이에 따라 제주공항은 비상대응 체계를 가동하고 혼잡 관리에 나섰다.
제주도도 대규모 체류객 발생에 대비하고 있다. 낮 시간대에는 공항 혼잡도와 운항 상황을 모니터링하고, 오후 9시 이후에도 주의 단계가 지속될 경우 ‘긴급수송택시봉사단’을 가동해 체류객 수송에 나선다.
또 심야 시간대 체류객에 대해서는 제주공항과 함께 모포, 생수 지원을 실시한다.
현재 제주공항에는 이착륙 양방향 급변풍 특보가 내려졌다. 오전 11시와 11시30분을 기해 강풍특보와 뇌우 특보도 발효될 예정이다.
제주공항 관계자는 “제주뿐 아니라 광주와 여수 등 남부지방 악기상으로 결항과 지연이 발생하고 있다”며 “항공기 이용객은 사전에 운항 정보를 확인해 달라”고 당부했다.
한편 풍랑특보와 선박 검사, 휴항 등으로 제주와 다른 지역을 잇는 6개 항로 여객선 9척 중 3개 항로 3척이 운항을 하지 않는다.
제주도 본섬과 우도, 가파도, 마라도로 오가는 여객선은 오전 9시 기준 모두 통제됐다.
제주지방기상청은 10일까지 제주 곳곳에 돌풍과 함께 천둥·번개를 동반한 많은 비가 내리겠다고 예보했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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