인천시, 먹거리 기본보장 운영 개선…운영 횟수 등 조정
인천시는 13∼29일 ‘먹거리 기본보장(그냥드림) 사업’의 장소를 변경하고 운영 횟수를 확대하는 등 시범운영 체계를 개선한다고 9일 밝혔다.
그냥드림 사업은 식생활 취약계층 등 생계가 어려운 위기가구에 먹거리와 생필품을 지원해 선제적으로 보호한 뒤 복지서비스를 연계해 주는 사업이다. 자가 체크리스트 작성, 현장 상담 등을 통해 즉석밥과 조미김 등 1인당 3∼5개 품목(2만원 상당)의 먹거리·생필품을 지원받을 수 있다.
지난해 12월부터 주 1회(수요일)씩 이뤄진 시범운영에는 기부식품등지원센터(광역푸드뱅크)가 참여하고 있다. 최근까지 800여명이 이용했으며 약 700건의 상담 연계 의뢰가 이뤄졌다. 그러나 제한된 운영시간 등으로 이용 대기가 길어지고 상대적으로 지원 필요성이 낮은 이용자가 몰리는 등의 문제를 지적받았다.
이에 시는 13일부터 시범운영이 끝나는 29일까지 3주간 운영장소를 기존 인천사회복지회관에서 인천마음지구대(남동구 백범로 180)로 이전한다. 마음지구대는 폐 파출소를 리모델링해 조성된 시민 소통·정서 지원 공간이다. 접근성이 뛰어나고 개방성이 높아 이용 편의성을 크게 향상시킬 것으로 기대된다.
운영 횟수는 기존 주 1회에서 주 2회(월·수요일)로 확대되고, 운영시간은 오후 2∼5시로 조정된다. 이를 통해 이용 수요를 분산하고 많은 시민이 원활하게 서비스를 이용할 수 있도록 개선할 방침이다. 물품 지원 규모는 1주당 100개 수준을 유지한다.
이번 시범운영 체계 개선은 다음 달부터 시행 예정인 본사업에 대비한 사전 현장 검증 성격을 갖는다. 본사업 운영 과정에서 발생할 수 있는 문제점을 미리 점검하고 개선해 보다 완성도 높은 모델을 구축하겠다는 것이다.
본사업이 진행되면 강화군, 연수구, 남동구, 부평구, 계양구 등 5개 군·구와 7개 기초푸드마켓이 참여하게 된다. 나머지 군·구에 대해서는 7월 예정된 행정체제 개편 등이 마무리되면 참여할 수 있도록 계속 협의를 진행할 예정이다.
신병철 시 보건복지국장은 “이용자 접근성과 편의성 등을 강화해 위기가구 발굴·지원 등 복지체계가 더욱 촘촘히 작동할 수 있도록 하겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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