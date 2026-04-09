인천시, 먹거리 기본보장 운영 개선…운영 횟수 등 조정

인천시청 청사 전경. 인천시 제공

그냥드림 사업은 식생활 취약계층 등 생계가 어려운 위기가구에 먹거리와 생필품을 지원해 선제적으로 보호한 뒤 복지서비스를 연계해 주는 사업이다. 자가 체크리스트 작성, 현장 상담 등을 통해 즉석밥과 조미김 등 1인당 3∼5개 품목(2만원 상당)의 먹거리·생필품을 지원받을 수 있다.