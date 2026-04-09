개교 80주년 조선대… 캠퍼스 ‘어반스케치’ 행사 개최

12일 ‘조선대를 그려봄’ 주제

열린 캠퍼스 문화 확산 기대

조선대 개교 80주년 기념 문화행사인 어반스케치 '조선대를 그려봄'이 열리는 캠퍼스 내 주요 스팟 12곳. 조선대 제공

캠퍼스의 풍경과 이야기를 그림으로 기록하는 특별한 문화행사를 선보인다.