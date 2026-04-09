장모 살해 후 캐리어 시신 유기 부부 송치
대구 북부경찰서는 9일 장모를 폭행해 숨지게 한 뒤 캐리어에 담아 유기한 혐의(존속살해·시체유기·상해·감금)로 사위 조재복(26)씨를, 시체유기 혐의로 조씨 아내 최모(26)씨를 검찰에 구속 송치했다.
경찰에 따르면 조씨는 지난달 18일 중구 한 원룸에서 함께 살던 장모 A씨(54세)를 폭행해 숨지게 한 뒤 시신을 캐리어에 담아 북구 칠성동 신천변에 버린 혐의를 받고 있다. 최씨는 조씨의 강압에 시신 유기를 도운 혐의를 받고 있다.
경찰은 전날 조씨에 대한 신상공개를 결정했다. 대구 북부경찰서는 신상정보공개심의위원회를 연 뒤 범행의 잔인성과 피해의 중대성 등을 고려해 공개 결정을 내렸다. 최씨는 시체유기 혐의만 적용돼 공개 대상에서 제외됐다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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