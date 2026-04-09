BTS 고양 공연에 12만명 몰린다…숙박·상권 특수 확산

BTS 월드투어 특수로 지역 경제 활기

숙박 만실 행렬 등 소비·관광 급증

음식점·쇼핑몰 등 156개 업소 ‘빅세일’

고양종합운동장 AI 생성 이미지. 고양시 제공

4월 9일부터 11일까지 경기 고양시에서 열리는 BTS 월드투어 ‘아리랑 인 고양’을 앞두고 지역 내 대규모 방문객이 유입돼 경제적 파급효과가 확산되고 있다.