BTS 고양 공연에 12만명 몰린다…숙박·상권 특수 확산
BTS 월드투어 특수로 지역 경제 활기
숙박 만실 행렬 등 소비·관광 급증
음식점·쇼핑몰 등 156개 업소 ‘빅세일’
4월 9일부터 11일까지 경기 고양시에서 열리는 BTS 월드투어 ‘아리랑 인 고양’을 앞두고 지역 내 대규모 방문객이 유입돼 경제적 파급효과가 확산되고 있다.
고양시에 따르면 공연 기간 동안 약 12만명 이상의 방문객이 고양종합운동장을 찾을 것으로 예상되면서 숙박, 외식, 관광 등 지역 전반에 소비 수요가 크게 늘고 있다.
특히 공연장 인근인 일산서구뿐 아니라 일산동구와 덕양구까지 숙박 예약이 집중되며 사실상 만실에 가까운 상황이 이어지고 있다고 시는 설명했다.
시가 디지털 여행 플랫폼 아고다를 분석한 결과 BTS 공연 일정 발표 이후 고양 지역 숙소 검색량은 전주 대비 약 8배 증가했다.
주요 호텔과 숙박시설 역시 예약이 빠르게 마감되고 있으며, 일부 시설은 공연 기간 전후로 80%에서 100%에 달하는 높은 예약률을 기록하고 있다. 일반 숙박업소까지 예약이 확대되면서 공연 특수가 지역 전역으로 확산되는 모습이다.
이 같은 흐름은 숙박업계를 넘어 외식업, 카페, 편의점, 쇼핑 등 다양한 업종으로 이어지고 있다. 고양시는 관광객 이동 동선을 반영한 ‘고양콘트립’ 프로그램을 운영하며 고양관광특구, 애니골, 밤리단길 일대 약 120개 상가의 참여를 이끌어내 소비 활성화를 유도하고 있다.
또한 4월 6일부터 15일까지 ‘지역경제 살리기 빅세일 주간’을 운영해 음식점, 쇼핑몰, 대형마트 등 총 156개 업소가 자율적으로 할인 및 증정 이벤트에 참여하고 있다.
일산가구단지의 할인 판매를 비롯해 라페스타, 웨스턴돔, 행신아트 음식문화특화거리, 일산역 먹자골목 등 주요 상권에서도 다양한 프로모션이 진행 중이다. 대형 유통업체와 관광시설 역시 할인과 사은품 제공 등 혜택을 확대하며 방문객 유치에 나서고 있다.
부대행사도 함께 마련됐다. 고양관광센터에서는 BTS 핸드프린팅과 친필 사인을 전시하는 특별전이 열리고 있으며, 공연 기간 중에는 지역 특산물을 활용한 먹거리 행사도 진행돼 관광객 체류 시간을 늘릴 계획이다.
경기 침체와 소비 위축 속에서 이번 대형 공연은 지역 상권에 활력을 불어넣는 계기가 될 전망이다. 시는 공연을 계기로 유입된 방문객이 지역 전반으로 이동하며 소비로 이어질 수 있도록 다양한 연계 프로그램을 지속 확대한다는 방침이다.
이동환 고양시장은 “공연을 통해 고양시를 찾은 방문객들이 다양한 지역 자원을 경험하고 소비로 이어질 수 있도록 준비했다”며 “공연 산업이 지역경제 전반에 긍정적인 영향을 미칠 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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