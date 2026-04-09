전북도, 농업 직불금 5081억원 투입…농가 소득 안정망 강화
공익직불제 5월말·친환경 직불제 6월말까지 신청 접수
전략작물 단가 인상·신규 품목 확대
전북특별자치도가 올해 5081억원 규모의 농업 직불금 사업을 추진하며 농가 소득 안전망 강화에 나선다. 직불금 규모와 지원 단가를 동시에 확대해 실질적인 소득 보전 효과를 높이는 데 초점이 맞춰졌다.
9일 전북도에 따르면 직불금 사업은 기본형 공익직불제와 전략작물직불제를 중심으로 친환경농업직불제, 경관보전직불제 등으로 구성된다.
기본형 공익직불제는 3309억원으로 전체 사업의 가장 큰 비중을 차지한다. 소농직불금은 연 130만원, 면적직불금은 ㏊당 136만~215만원 수준으로 지급된다.
전략작물직불제는 1380억원 규모로 확대됐다. 수급조절용 벼는 ㏊당 500만원, 옥수수·깨는 150만원, 하계 조사료는 550만원으로 단가를 높였으며, 알팔파·율무·수수 등도 지원 대상에 새로 포함됐다. 하계 조사료는 도 장려금을 포함하면 최대 800만원까지 받을 수 있다.
친환경농업직불제는 논 기준 무농약 75만원, 유기 95만원, 유기지속 57만원을 지원한다.
전북도는 정부 직불금과 별도로 논농업 환경보전(㏊당 13만원), 밭농업 직불제(㏊당 7만원) 등 자체 사업을 병행해 농가 소득을 보완할 계획이다.
신청 기간은 기본형 공익직불제는 5월 30일까지, 전략작물직불제는 동계 4월 24일·하계 5월 30일까지, 친환경농업직불제는 6월 30일까지다. 신청은 읍·면·동 행정복지센터 또는 ‘농업e지’ 누리집에서 가능하다.
민선식 전북도 농생명축산산업국장은 “직불금 확대는 쌀값 안정과 식량안보를 동시에 확보하기 위한 조치”라며 “기한 내 신청이 이뤄질 수 있도록 적극 안내하겠다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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