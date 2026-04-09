부산이 1순위라는데… 기업 투자 절반은 여전히 수도권
수도권 재투자 50.2%… 지방투자 13.9%
동남권 선호 47.5% 1위… 생태계는 약점
법인세 차등 요구 62.8%… 인력·정주 변수
수도권 기업들이 지방 투자 시 부산을 포함한 동남권을 가장 선호하면서도 실제 투자는 여전히 수도권에 집중되는 ‘구조적 괴리’가 확인됐다. 부산의 물류 경쟁력은 높게 평가되지만 산업 생태계와 인력·정주 여건이 투자 결정을 망설이게 하는 핵심 변수로 작용하고 있다는 분석이다.
부산상공회의소는 9일 수도권 소재 매출 1000억원 이상 기업 900곳을 대상으로 실시한 ‘부산 지역 이전 및 투자 의견 조사’ 결과를 발표했다. 응답 기업은 300곳이다.
조사에 따르면 신규 투자 시 수도권 재투자 비중은 50.2%로 가장 높았고, 충청권이 23.6%로 뒤를 이었다. 지방 투자 비중은 13.9%, 해외 투자는 12.3%에 그쳤다.
다만 지방 투자 시 지역별 선호도에서는 부산을 포함한 동남권이 47.5%로 가장 높았고, 대구·경북 28.8%, 호남 21.6%, 강원 2.2% 순으로 나타났다.
기업들이 지방 투자에서 가장 중요하게 고려하는 요소는 ‘비즈니스 및 산업 생태계’(29.2%)였다. 이어 물류·교통 인프라 22.0%, 인력 확보 17.5%, 부동산 확보 15.6% 순으로 나타났다. 정부·지자체 지원은 10.9%로 상대적으로 낮았다.
입지 평가에서도 부산의 강점과 한계가 동시에 드러났다. 물류·교통 인프라는 수도권 대비 우위 또는 대등하다는 응답이 86.7%에 달해 가장 높은 평가를 받았다. 반면 비즈니스 및 산업 생태계는 ‘열위’ 응답이 50.2%로 절반을 넘었고, 생활 인프라도 44.9%가 부족하다는 평가를 받았다. 인력 확보 역시 대체로 대등하다는 인식이 많았지만, 고급 인력 확보에는 한계가 있다는 응답이 적지 않았다.
투자 실행 단계에서의 애로도 뚜렷했다. 부산 이전 시 예상되는 가장 큰 문제로는 기존 직원 이탈 우려가 24.8%로 가장 높았고, 거래처 단절과 기존 사업장 정리 부담 등이 뒤를 이었다.
부산 투자에 대한 기대 요소로는 물류 경쟁력 확보가 38.5%로 가장 높았고, 남부권 중심도시로서의 전략적 입지 확보 26.6%, 낮은 투자 비용 9.6% 순으로 나타났다. 해양수산부 이전과 신공항, 광역 교통망 구축이 진행될 경우 항만·물류 경쟁력은 더 강화될 것으로 전망된다.
다만 기업들은 일회성 지원보다 구조적인 비용 개선을 요구했다. 가장 효과적인 투자 유인책으로는 법인세 지역 차등 적용이 62.8%로 가장 높았고, 수입 관·부가세 감면과 기존 사업장 양도세 감면 등이 뒤를 이었다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사