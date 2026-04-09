경기도, 영세사업장 ‘위험성평가’ 현장 컨설팅 지원
경기도가 안전관리 인력과 전문성이 부족한 30인 미만 영세사업장을 대상으로 형식적 서류에 그치던 위험성평가를 현장 중심 컨설팅 방식으로 전환해 지원에 나선다.
경기도는 산업단지 내 소규모 사업장을 대상으로 ‘위험성평가 지원사업’을 본격 추진한다고 9일 밝혔다.
위험성평가는 작업 과정에서 발생할 수 있는 유해·위험요인을 사전에 파악하고 위험 수준을 평가해 예방 대책을 마련하는 제도로, 산업안전보건법에 따라 대부분 사업장이 의무적으로 시행해야 한다.
그러나 현실적으로 많은 영세사업장이 전담 인력과 전문성 부족으로 인해 실제 현장 개선보다는 서류 작성 위주의 형식적 절차에 그치고 있는 상황이다.
이에 도는 대한산업안전협회 경기지역본부와 협력해 사업주와 근로자가 직접 참여하는 실질적 위험성평가 정착에 초점을 맞췄다.
전문가가 사업장을 직접 방문해 유해요인 발굴, 위험성 수준 평가, 개선대책 수립까지 전 과정을 밀착 지원하며, 이후에도 두 차례에 걸쳐 개선사항이 현장에서 제대로 이행되는지 확인하는 사후관리 컨설팅을 실시한다.
특히 산업재해 발생 가능성이 높은 ‘블랙스팟’ 지역과 업종을 중심으로 약 6000개 사업장에 사전 안내문을 발송해 제도 인지도를 높이고 참여를 유도할 계획이다. 이를 통해 안전관리가 시급함에도 제도를 몰라 지원을 받지 못하는 사각지대를 줄인다는 방침이다.
사업 참여를 원하는 사업장은 ‘경기도 중대재해 예방 사각지대 해소 지원’ 온라인 플랫폼이나 전용 이메일을 통해 신청할 수 있으며, 자격 검토 후 신속하게 컨설팅이 제공된다.
도는 이번 사업과 함께 지붕·고소작업 추락재해 예방 기술지도, 외국인 노동자 안전역량 강화 사업 등 총 3개 사업을 병행 추진하며 산업현장의 중대재해 예방에 집중하고 있다.
이인용 도 노동안전과장은 “위험성평가는 중대재해 예방의 출발점이자 가장 기본이 되는 제도”라며 “전문성이 부족한 소규모 사업장에서도 사업주와 근로자가 한마음으로 숨은 위험을 찾아내고 스스로 관리할 수 있도록 경기도가 든든한 안전 버팀목이 되겠다”고 말했다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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