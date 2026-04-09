[단독]한동훈, 부산북갑 서병수 회동…“韓과 연대, 당은 무공천해야”

국민의힘 한동훈 전 대표가 22일 서울 동대문구 경동시장을 방문해 지지자 및 상인들과 인사하고 있다. 연합뉴스

서 전 의원은 “국민의힘은 무공천을 해서라도 한 전 대표와 연대해야 한다”고 밝혔다. 한 전 대표가 전재수 더불어민주당 의원의 부산시장 출마로 보궐선거가 유력한 부산 북갑 출마를 유력하게 검토하고 있다는 관측이 제기된다.