군산항 특송 물동량 934만건…통관시설 확충 나선다
대중국 전자상거래 급증 영향
수도권 물류 분산·통관 단축 기대
군산항 특송화물 통관장의 물동량이 급증하면서 통관시설 확충이 추진된다. 대중국 전자상거래 확대에 따른 물류 수요 증가에 대응해 처리 능력을 끌어올리기 위한 조치다.
9일 전북 군산시에 따르면 군산 특송화물 통관장은 전자상거래 소형 화물의 검사와 통관을 전담하는 국가시설로, 2024년 2월 정식 개장했다. 국비 18억원이 투입돼 X-ray 검색대와 컨베이어벨트, 동시구현시스템 등을 갖췄다.
개장 이후 물동량은 빠르게 증가했다. 2024년 706만건에서 2025년 934만건으로 늘어나며 개장 1년여 만에 시설 확충 필요성이 제기됐다.
군산시는 중앙부처와 협의를 거쳐 국비 6억원을 추가 확보해 올해 하반기 통관 장비 2기를 설치할 계획이다. 시설 확충이 완료되면 통관 속도 개선과 물류비 절감, 수도권 물량 분산 효과가 기대된다. 또 특송물류 수요 증가에 대응해 2029년까지 통관 장비를 추가로 증설할 계획이다.
군산시 관계자는 “증가하는 물류 수요에 대응해 인프라를 지속적으로 확충하고, 군산항을 경쟁력 있는 복합물류 거점으로 육성하겠다”고 말했다.
군산=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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