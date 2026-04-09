“이스라엘, 휴전 합의 뒤늦게 통보받고 불만” WSJ

“협상 참여 못하고 사전 협의도 없어”

“트럼프가 발표 직전 전화한 게 전부”

레바논 포함 등 합의 조건에도 불만

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리. 로이터연합뉴스

이스라엘은 이란과의 협상에 공식적으로 참여하지 않았다고 WSJ는 전했다.

합의가 최종 타결된 사실을 뒤늦게 전달받고 사전 협의도 없었다는 점에 대해 불만을 표시했다”고 신문에 설명했다.