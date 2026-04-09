화순서 가로수 충돌 후 차량 전복…80대 숨져
전남 화순의 한 도로에서 승용차가 가로수를 들이받고 전복돼 80대가 숨졌다.
9일 전남소방본부 등에 따르면 전날 오후 3시15분쯤 화순군 한천면 한 삼거리 도로에서 A씨(70대)가 운전하던 차량이 가로수를 들이받고 전복되는 사고가 발생했다.
이 사고로 동승자인 B씨(80대)가 중상을 입고 병원으로 이송됐으나 숨졌다. A씨도 경상을 입고 치료를 받고 있다.
두 사람은 자매 관계로, 인근 야산에서 봄나물을 채취하고 귀가하던 길이었던 것으로 조사됐다.
경찰은 차로 구분이 없는 도로에서 A씨가 삼거리 진입 과정에서 방향을 제대로 잡지 못해 사고가 난 것으로 보고 있다.
경찰은 운전 부주의 여부 등 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.
화순=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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