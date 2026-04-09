한밤 경인고속도로 역주행 50대女, 사고 수급하다 참변

한밤 경인고속도로를 역주행하다 사고를 낸 50대 여성이 사고를 수습하다 뒤따라오던 다른 차에 치여 숨졌다.
9일 인천경찰청 고속도로순찰대에 따르면 이날 오전 1시 33분쯤 경인고속도로 인천 방향 부평나들목(IC) 인근에서 50대 여성 A씨가 몰던 쏘나타가 역방향으로 진입한 뒤 그랜저 차량과 충돌했다.
사고 직후 A씨의 차량은 고속도로 1차로에 멈춰 섰다.
A씨는 이후 차량에서 내려 사고를 수습하던 중 1차로를 주행하던 50대 남성 B씨가 운전하던 벤츠 승용차에 치인 뒤 숨졌다.
경찰은 B씨를 교통사고처리 특례법상 치사 혐의로 불구속 입건하고 A씨를 들이받은 경위를 조사할 계획이다.
경찰 관계자는 “A 씨가 부평IC를 역주행으로 진입한 뒤 1차 사고가 났고, 현장을 수습하기 위해 하차한 상태였다”면서 “A씨 차량에 블랙박스가 없어 역주행하게 된 경위 파악이 어려운 상황”이라고 말했다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
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