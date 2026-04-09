[여기는 오거스타]파3홀 콘테스트 캐디로 나선 ‘톱스타’ 송중기 “성재야 17언더파 가즈아!”
마스터스 개막 이벤트서 임성재 캐디백 매
“최종합계 17언더파를 치길 바란다.”
영화배우 송중기가 제90회 마스터스 토너먼트에 출전한 임성재에게 보낸 응원 메시지다.
송중기는 8일(현지시간) 미국 조지아주 오거스타 내셔널GC(파72)에서 열린 개막 이벤트 파3홀 콘테스트에 임성재의 캐디로 나섰다.
이날 임성재는 브라이슨 디섐보(미국), 리하오퉁(중국)과 한 조로 오후 2시 13분 출발 했다. 참가 선수 대부분은 가족, 연인, 친구 등 지인을 캐디로 동반한다.
임성재와 송중기는 2021년 지인의 소개로 처음 만나 평소에도 왕래가 잦을 정도로 친하게 지내는 사이다. 2022년 임성재의 결혼식에 송중기가 하객으로 참석하기도 했다.
임성재가 송중기에게 캐디백을 맡긴 것은 오로지 골프를 진심으로 좋아하는 형의 ‘추억 쌓기’를 위해서다.
정규 코스 옆 9홀짜리 파3 코스에서 열리는 파3홀 콘테스트는 1960년 처음 시작됐다. 파3홀 콘테스트 우승자가 본 대회인 마스터스 토너먼트에서는 정작 우승한 적이 없는 징크스로 유명하다.
출발에 앞서 임성재와 송중기는 드라이빙 레인지에서 샷 연습을 했다. 송중기도 마지막 9번 홀(135야드)에서 티샷이 예정돼 있어 임성재의 레슨을 받아 가며 샷을 가다 듬었다.
송중기는 “임프로가 ‘헤드업 하지 말고 연기 하듯이 편안하게 치면 된다’고 조언을 해주었으나 막상 티잉그라운드에 올라서니 다리가 후들후들 떨려 아무 생각도 나지 않았다”고 했다.
9번 홀에서 9번 아이언으로 친 송중기의 티샷은 연못을 무사히 건너긴 했으나 아쉽게도 그린 왼쪽 러프로 떨어졌다.
송중기는 “기대했던 온그린에는 실패했지만 좋은 추억을 쌓게 해준 (임)성재에게 감사드린다”며 “이번 이벤트에 참여하면서 ‘이렇게 어려운 일을 해내는 구나’라는 생각에 다시 한번 성재를 존경하게 됐다”고 했다.
임성재도 “너무 좋았다. 형이 긴장을 많이 해서 최대한 긴장을 풀어 드리려고 했다”며 “형이 9번 홀에서 샷도 잘 치시고 좋은 추억 만든 것 같아 기쁘다”고 화답했다.
송중기는 임성재의 올 마스터스 최종 스코어를 17언더파로 꼭 집어서 희망했을까. 그는 “2020년 준우승 때 15언더파였던 것으로 안다”라며 “그 보다 2타만 더 줄이면 우승할 것 같은 바램을 담았다”고 그 이유를 설명했다.
임성재는 마스터스 첫 출전이었던 2020년에 공동 2위에 입상하는 등 마스터스에서 통산 3차례 ‘톱10’ 입상이 있다. 2021년에 마쓰야마 히데키(일본)가 아시안 최초로 그린재킷을 입기 전까지는 아시아 출신 선수로는 최고 성적이었다.
구력 10년에 라베(라이프 베스트)가 81타라고 밝힌 송중기는 이번 마스터스가 두 번째 메이저대회 경험이다. 그는 작년에 자신이 앰버서더로 활동중인 영국왕립골프협회(R&A)가 주관하는 디오픈도 참관했다.
송중기는 “(임)성재 선수 덕분에 두 대회를 모두 경험하게 되어 진심으로 영광”이라며 “디 오픈은 링크스 코스라 날씨 등 자연환경이 주는 변수가 많은 것 같고, 이곳 오거스타는 시각적으로 정말 아름답다. 그린이 빨라서 직접 경험해 보니 성재 선수가 이런 곳에서 경기한다는 게 새삼 더 존경스럽다”고 했다.
그는 R&A앰버서더로서 향후 활동 계획도 밝혔다. 송중기는 “국내 주니어 골퍼들을 위한 역할이 주어진다면 미력하나마 힘을 보태고 싶다”는 뜻을 밝혔다.
송중기는 국내 취재진들에게 “(임)성재 선수의 좋은 기사 많이 부탁드린”고 말한 뒤 팬들에게 일일이 싸인을 해주며 코스를 빠져 나갔다. 톱 스타이기 이전에 한 나이스 가이의 훈훈함이 마스터스를 돋보이게 했다.
한편 파3홀 콘테스트 우승은 6언더파를 기록한 PGA투어 통산 1승의 애런 라이(영국)가 차지했다.
오거스타(미 조지아주)=정대균골프선임기자(golf5601@kmib.co.kr)
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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