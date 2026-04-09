성남시, 모든 가구에 ‘에너지 안심지원금’ 10만원

41만 모든 가구에 ‘에너지 안심지원금’으로 10만원씩 지급하기로 했다.

소상공인 특례보증 출연금(5억원)과 점포 경영환경을 개선해 주는 소상공인 희망팩 사업비(1억7500만원)를 추경에 포함시켰다.