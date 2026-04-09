이란, 호르무즈 통행료 징수에 …“합작사업 고려” 맞장구친 트럼프

트럼프 “통행료 공동 징수, 해협 보호”

이란, 배럴당 1달러 부과 추진

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 6일(현지시간) 백악관에서 기자회견을 하는 모습. 연합뉴스

이란이 호르무즈 해협에서 통행료 부과 추진을 묵인하는 대신 미국도 ‘지분’을 차지하겠다는 구상을 드러낸 것으로 보인다.