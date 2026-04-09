美 협상팀 이끄는 밴스 부통령, 이란 향해 “양보할 수록 더 얻게 될 것”

백악관, 11일 파키스탄에서 이란과 대면 협상 발표

캐롤라인 레빗 백악관 대변인이 8일(현지시간) 백악관에서 브리핑을 하고 있다. 연합뉴스

첫 회담은 현지시간으로 토요일(11일) 오전 열릴 것이며 우리는 대면 회담을 기대하고 있다”고 덧붙였다.

“

비공개적으로, 오늘 해협을 오가는 선박 통항량이 증가한 것으로 확인했다”고 덧붙였다.

그는 이어

이란이 농축 우라늄을 미국에 인계할 의사도 있다고 전했다.