美 협상팀 이끄는 밴스 부통령, 이란 향해 “양보할 수록 더 얻게 될 것”
백악관, 11일 파키스탄에서 이란과 대면 협상 발표
미국과 이란이 11일(현지시간) 파키스탄 수도 이슬라마바드에서 종전 방안을 논의하기 위한 첫 대면 협상을 한다. 양측이 2주간의 휴전에 전격 합의한 뒤 첫 대면 협상이다. 미국에서는 그동안 이란 전쟁에 비판적이었던 J D 밴스 부통령이 협상팀을 이끌게 되면서 성과를 도출할 수 있을지 관심이 쏠린다.
캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 8일 브리핑에서 “나는 (도널드 트럼프) 대통령이 J D 밴스 부통령과 스티브 위트코프 특사, (대통령 사위) 재러드 쿠슈너가 이끄는 협상단을 이슬라마바드로 파견한다고 발표할 수 있다”며 “첫 회담은 현지시간으로 토요일(11일) 오전 열릴 것이며 우리는 대면 회담을 기대하고 있다”고 덧붙였다.
주목되는 점은 트럼프 행정부의 ‘2인자’인 밴스 부통령이 직접 회담에 참석한다는 점이다. 그동안 미국 측은 위트코프 특사와 쿠슈너를 협상단으로 내세웠지만 이란은 이들에 대한 불신이 큰 것으로 알려졌다. 이들이 협상단으로 나서 이란과 대화하던 도중 미국이 이란을 공습했기 때문이다. 이런 상황에서 이란 전쟁에 회의적 입장을 견지해온 밴스 부통령이 직접 협상을 이끄는 만큼 종전 협상이 속도를 낼 수 있을지 주목된다.
밴스 부통령은 이날 헝가리 부다페스트에서 취재진을 만나 협상 전망과 관련해 “그들(이란)이 더 많은 것을 우리에게 양보할수록 협상에서 더 많은 것을 얻게 될 것”이라고 언급했다.
레빗 대변인은 밴스 부통령이 협상단을 이끄는 것과 관련해 “밴스 부통령은 처음부터 이 문제에서 매우 중요하고 핵심 역할을 해왔다”며 “물론 그는 대통령의 오른팔이자 미국 부통령이다. 그는 모든 논의에 관여해왔다”고 설명했다.
밴스 부통령은 그동안 중재국들과 접촉하며 물밑에서 협상에 관여해온 것으로 알려졌다. 특히 지난 5일 밤 파키스탄이 ‘45일 휴전 중재안’ 발표를 준비하던 시점에도 아심 무니르 육군참모총장과 소통했다고 폴리티코는 보도했다.
미국은 이스라엘의 레바논 공격으로 이란이 호르무즈 해협 선박 통항을 다시 차단했다는 보도에 대해서는 사실과 다르다고 주장했다. 밴스 부통령은 “(호르무즈 해협이) 다시 개방되기 시작하고 있다는 징후를 보고 있다”고 말했다.
레빗 대변인 역시 브리핑에서 “비공개적으로, 오늘 해협을 오가는 선박 통항량이 증가한 것으로 확인했다”고 덧붙였다. 그는 이어 호르무즈 해협에서 미국과 이란이 통행료를 공동으로 징수하는 방안에 대해선 “대통령이 제안한 아이디어이며 향후 2주간 계속 논의될 사안”이라면서 “하지만 대통령의 당면한 최우선 과제는 통행료나 다른 것과 관계없이 어떠한 제한도 없이 해협을 재개통하는 것”이라고 강조했다.
레빗 대변인은 이란이 농축 우라늄을 미국에 인계할 의사도 있다고 전했다. 그는 “이(우라늄 문제)는 대통령과 협상단의 최우선 순위”라며 “대통령이 결코 물러서지 않을 레드라인이며 이를 반드시 실현하겠다고 약속했다”고 했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
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