8일 오전 9시15분쯤 대전 오월드를 탈출한 늑대가 밤사이 동물원에서 그리 멀지 않은 효문화진흥원 뒷산에 머물고 있을 것으로 추정됐다.
대전시와 동물원, 경찰, 소방 등 늑대 포획단은 이날 늑대가 오월드 뒤쪽 산 속에 숨어있을 것으로 보고 늑대의 귀소본능을 활용해 뒤쫓지 않기로 했다고 밝혔다.
문창용 대전시 환경국장은 이날 브리핑을 통해 “경찰과 소방, 오월드 직원 등 400여명의 인원과 장비 43대를 투입해 수색하고 있다”면서 “시민이 처음 발견할 당시 늑대가 머리를 오월드 쪽을 향하고 있었다는 신고에 따라 늑대의 귀소본능 활용해 포획하는 방안을 강구하고 있다”고 설명했다.
문 국장은 이어 2차 발견은 무수동 치유의 숲 인근에서 다시 발견됐다는 신고를 접했다면서 “늑대의 귀소 본능에 따라 사육장으로 다시 돌아올 것이라고 판단해 추적하지 않고 있다”고 밝혔다.
문 국장은 유해조수단 등 전문가와 열화상 카메라 등 장비를 이용해 외곽에서 늑대를 사육장 쪽으로 몰아 다시 들어갈 수 있도록 하는 방식을 포획 방법을 진행할 예정이라고 덧붙였다.
사육장을 탈출한 늑대는 동물원에서 태어난 늑대이기 때문에 사람들에게 친근감이 있지만 야생동물 본성의 공격적인 습성을 가지고 있기 때문에 반려동물 산책을 금지해 줄 것을 당부했다.
탈출 늑대 포획 방법으로 민간의 늑대 활용 방안도 강구된다.
금산의 유기견 보호소에 있는 암컷 늑대를 풀어 탈출 숫컷 늑대와 자연스럽게 만남을 유도한 후 사육장으로 귀소시킨다는 방법이다.
탈출 후 신고가 늦어진 데 대해서는 도시공사 측에서는 관람객 안전이 먼저라고 판단해 관람객들을 귀가 조치하느라고 늦어졌다고 해명했다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
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“귀소 본능, 머리가 오월드쪽”… 대전 늑대 뒤쫓지 않기로
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