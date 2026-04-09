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“귀소 본능, 머리가 오월드쪽”… 대전 늑대 뒤쫓지 않기로

입력:2026-04-09 05:21
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8일 오전 9시15분쯤 대전 오월드를 탈출한 늑대가 밤사이 동물원에서 그리 멀지 않은 효문화진흥원 뒷산에 머물고 있을 것으로 추정됐다.

8일 거리를 배회하는 늑대. 대전소방본부 제공

대전시와 동물원, 경찰, 소방 등 늑대 포획단은 이날 늑대가 오월드 뒤쪽 산 속에 숨어있을 것으로 보고 늑대의 귀소본능을 활용해 뒤쫓지 않기로 했다고 밝혔다.

문창용 대전시 환경국장은 이날 브리핑을 통해 “경찰과 소방, 오월드 직원 등 400여명의 인원과 장비 43대를 투입해 수색하고 있다”면서 “시민이 처음 발견할 당시 늑대가 머리를 오월드 쪽을 향하고 있었다는 신고에 따라 늑대의 귀소본능 활용해 포획하는 방안을 강구하고 있다”고 설명했다.

소방대원이 8일 오후 중구 침산동 뿌리공원에서 늑대가 숨었을 것으로 추정되는 야산을 드론으로 수색하고 있다. 연합

문 국장은 이어 2차 발견은 무수동 치유의 숲 인근에서 다시 발견됐다는 신고를 접했다면서 “늑대의 귀소 본능에 따라 사육장으로 다시 돌아올 것이라고 판단해 추적하지 않고 있다”고 밝혔다.

문 국장은 유해조수단 등 전문가와 열화상 카메라 등 장비를 이용해 외곽에서 늑대를 사육장 쪽으로 몰아 다시 들어갈 수 있도록 하는 방식을 포획 방법을 진행할 예정이라고 덧붙였다.

사육장을 탈출한 늑대는 동물원에서 태어난 늑대이기 때문에 사람들에게 친근감이 있지만 야생동물 본성의 공격적인 습성을 가지고 있기 때문에 반려동물 산책을 금지해 줄 것을 당부했다.

거리를 배회하는 늑대. 대전소방본부 제공

탈출 늑대 포획 방법으로 민간의 늑대 활용 방안도 강구된다.

금산의 유기견 보호소에 있는 암컷 늑대를 풀어 탈출 숫컷 늑대와 자연스럽게 만남을 유도한 후 사육장으로 귀소시킨다는 방법이다.

탈출 후 신고가 늦어진 데 대해서는 도시공사 측에서는 관람객 안전이 먼저라고 판단해 관람객들을 귀가 조치하느라고 늦어졌다고 해명했다.

김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr

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