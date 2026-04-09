백악관 “이란과 첫 종전 협상은 11일 파키스탄서”

대변인 브리핑 ‘호르무즈 재봉쇄’ 질문엔 “오늘 통항량 증가 확인”

도널드 트럼프 대통령이 지난 6일(현지시간) 워싱턴 백악관 제임스 브래디 기자회견장에서 기자들과 이야기하며 저격총을 겨누는 흉내를 내고 있다. AP연합

비공개적으로, 오늘 해협을 오가는 선박 통항량이 증가한 것으로 확인했다”고 말했다.