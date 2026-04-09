죽음을 이해하려는 로봇 장의사, 그 인간적인 시선

연극 ‘뼈의 기록’, 동명소설 무대화… 5월 10일까지 예술의전당

천선란 작가 “SF는 ‘인간은 무엇인가’라는 철학과 닿아 있다”

연극 ‘뼈의 기록’은 안드로이드 로봇 장의사의 이야기를 다룬 천선란 작가의 동명 소설이 원작이다. (c)예술의전당, 할리퀸크리에이션즈㈜

연극 ‘뼈의 기록’은 안드로이드 로봇 장의사의 이야기를 다룬 천선란 작가의 동명 소설이 원작이다. (c)예술의전당, 할리퀸크리에이션즈㈜

연극 ‘뼈의 기록’ 원작 소설을 쓴 천선란(왼쪽) 작가와 무대화한 장한새 연출가가 최근 예술의전당에서 열린 라운드 인터뷰에서 취재진의 질문을 듣고 있다. (c)예술의전당, 할리퀸크리에이션즈㈜

작가는 지난 8일 예술의전당에서 가진 라운드 인터뷰에서 “SF는 결국 ‘인간은 무엇인가’라는 철학과 닿아있다고 생각한다. 로봇 이야기는 인간을 투영하는 거울이라고 생각한다”고 밝혔다.

연극 ‘뼈의 기록’ 원작 소설을 쓴 천선란 작가가 최근 예술의전당에서 열린 라운드 인터뷰에서 취재진의 질문에 답하고 있다. (c)예술의전당, 할리퀸크리에이션즈㈜

연극 ‘뼈의 기록’은 안드로이드 로봇 장의사의 이야기를 다룬 천선란 작가의 동명 소설이 원작이다. (c)예술의전당, 할리퀸크리에이션즈㈜