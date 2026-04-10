[버디or보기]약물에 취한 황제, 눈물에 젖은 인간…골프가 보여준 천국과 지옥

우즈의 추락과 우들런드의 재기, 선택이 만든 엇갈린 운명

지난달 27일(현지시간) 장동차가 전복되는 교통사고 직후 약물 복용 혐의로 체포되는 타이거 우즈. 그는 하루만에 석방된 뒤 활동 중단을 선언하고 현재 스위스에서 재활중이다. AP연합뉴스

뇌종양 수술과 외상후 스트레스 장애를 극복하고 지난달 27일 끝난 텍사스 칠드런스 휴스턴 오픈에서 감동의 우승 트로피를 들어 올린 게리 우들런드. AFP연합뉴스

스포츠는 인간의 한계를 시험하는 무대다. 동시에 인간의 취약함과 회복력, 그리고 선택의 결과를 가장 극적으로 드러내는 장이기도 하다.



최근 극명하게 대비된 골프 뉴스의 두 인물이 있다. 지난달 28일(한국시간) 자동차가 전복되는 교통 사고를 낸 뒤 악물 복용 혐의로 체포된 ‘골프 황제’ 타이거 우즈(미국), 그로부터 이틀 뒤인 30일 뇌종양과 외상 후 스트레스 장애(PTSD)를 극복하고 미국프로골프(PGA)투어 텍사스 칠드런스 휴스턴 오픈에서 감격의 우승 드라마를 쓴 게리 우들런드(미국)다.



우즈의 추락과 우들런드의 재기 사례는 골프라는 종목 안에서도 인간이 어떤 길을 선택하느냐에 따라 전혀 다른 메시지를 남길 수 있음을 보여준다.



2019년 US오픈 우승자로 올해 41세인 우들런드는 2023년 뇌종양 진단을 받고 그해 9월 뇌수술을 받았다. 수술 후 1년 만에 필드에 복귀했으나 이렇다 할 성적을 내지 못하다가 지난해 휴스턴 오픈에서 준우승한 뒤 이번 우승으로 재기에 성공했다.



그가 겪은 뇌종양은 단순한 질병이 아니며 특히 골프 선수에게 치명적이다. 기억력, 감정 조절, 집중력 등 골프 선수에게 필수적인 요소들이 모두 영향을 받을 수 있기 때문이다. 여기에 설상가상으로 PTSD까지 겹쳤다. 우들런드는 대회 도중 갑자기 울음이 터지거나 화장실에 숨어야 할 때도 있었다고 털어놨다.



그럼에도 그는 무너지지 않았다. 자신의 상태를 숨기기보다 인정하고, 아내 개비를 비롯한 가족의 도움을 받아가며 치료와 재활에 전념했다. 무엇보다 중요한 것은 ‘절대 포기하지 않겠다’는 그의 태도였다.



한 번에 모든 것을 되찾으려 하지 않았다. 작은 회복의 단계를 하나씩 밟아 나갔다. 결국 그는 다시 투어에 복귀했고 감동적인 우승을 거뒀다.



우들런드의 우승은 한 개인의 스포츠 성과에 그치지 않는, 인간 의지의 승리다. 고통 속에서도 방향을 잃지 않은 사람의 이야기다. “어려움을 겪고 계신 분들이 있다면 나를 보며 포기하지 않기를 바란다”는 그의 메시지는 그래서 더욱 심금을 울린다.



반면 우즈의 사례는 우리에게 또 다른 교훈을 준다. 우즈는 이론의 여지없이 골프 역사상 가장 위대한 선수 중 한 명이다. 그는 PGA투어 최다승 타이인 82승을 거두면서 수많은 기록과 영광을 쌓아 왔다.



하지만 최근 자동차 전복 사고 이후 약물 복용 혐의로 체포된 사건은 그의 삶이 얼마나 복잡한 균형 위에 놓여 있었는지를 보여준다. 사고 자체도 충격적이었지만, 이후 드러난 약물 문제는 단순한 실수가 아닌 관리 실패와 선택의 문제로 해석될 여지를 남겼다.



우즈 역시 수많은 부상과 수술을 겪은 선수다. 극심한 통증 속에서 선수 생활을 이어가기 위해 약물(마약성 진통제 오피오이드)에 의존할 가능성은 이해할 수 있다. 그러나 중요한 것은 고통의 존재가 아니라 그것을 어떻게 다루느냐다.



같은 고통 앞에서도 누군가는 도움을 요청하며 회복을 선택하고, 누군가는 잘못된 방식으로 그것을 이겨 내려고 한다. 우즈의 사건은 위대한 업적을 가진 인물이라 할지라도 순간의 판단과 자기 관리 실패가 얼마나 큰 파장을 낳을 수 있는지를 보여준다.



두 사례는 인간이 위기 속에서 어떤 태도를 취하는지가 삶의 방향을 결정한다는 점을 강조하는 이야기다. 우들런드는 자신의 약점을 직시하고 도움을 받아들이며 재기의 길을 선택했다. 반면 우즈는 여전히 위대한 선수이지만, 어떤 순간에선 그의 선택이 최선이 아니었음을 보여준다.



여기서 우리가 얻을 수 있는 첫 번째 교훈은 ‘회복은 의지와 시스템의 결합’이라는 점이다. 우들런드의 화려한 재기는 정신력만으로 이루어진 게 아니다. 의료진, 가족, 팀의 지원과 체계적인 치료가 있었기에 가능했다. 인간은 혼자서 모든 것을 극복하는 존재가 아니라, 도움을 통해 더 강해질 수 있는 존재라는 사실을 보여준다.



두 번째 교훈은 ‘고통을 대하는 방식이 결과를 만든다’는 것이다. 육체적 고통이든 정신적 고통이든 그것을 회피하거나 왜곡된 방식으로 처리하면 더 큰 문제로 이어질 수 있다. 반대로 그것을 인정하고 올바른 방식으로 해결하려는 태도는 결국 긍정적인 결과로 이어진다.



‘대단한 성취와 명성이 면죄부가 될 수는 없다’는 점은 세 번째 교훈이다. 우즈처럼 위대한 업적을 이룬 사람도 법과 책임에서 자유로울 수 없고, 오히려 그가 가진 영향력만큼 큰 책임이 따른다.



결국 두 이야기는 “당신은 위기 앞에서 어떤 선택을 할 것인가”라는 질문을 우리에게 던진다.



삶은 누구에게나 예기치 않은 시련을 안겨 주지만, 시련 자체보다 그것을 통해 어떤 사람이 되느냐가 중요하다. 우들런드의 이야기는 희망과 회복의 가능성을, 우즈의 사례는 경계와 책임의 중요성을 일깨워 준다. 인간은 언제든 무너질 수 있지만 다시 일어설 수도 있다. 그 갈림길은 자신의 선택과 태도에 달려 있다.



정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 스포츠는 인간의 한계를 시험하는 무대다. 동시에 인간의 취약함과 회복력, 그리고 선택의 결과를 가장 극적으로 드러내는 장이기도 하다.최근 극명하게 대비된 골프 뉴스의 두 인물이 있다. 지난달 28일(한국시간) 자동차가 전복되는 교통 사고를 낸 뒤 악물 복용 혐의로 체포된 ‘골프 황제’ 타이거 우즈(미국), 그로부터 이틀 뒤인 30일 뇌종양과 외상 후 스트레스 장애(PTSD)를 극복하고 미국프로골프(PGA)투어 텍사스 칠드런스 휴스턴 오픈에서 감격의 우승 드라마를 쓴 게리 우들런드(미국)다.우즈의 추락과 우들런드의 재기 사례는 골프라는 종목 안에서도 인간이 어떤 길을 선택하느냐에 따라 전혀 다른 메시지를 남길 수 있음을 보여준다.2019년 US오픈 우승자로 올해 41세인 우들런드는 2023년 뇌종양 진단을 받고 그해 9월 뇌수술을 받았다. 수술 후 1년 만에 필드에 복귀했으나 이렇다 할 성적을 내지 못하다가 지난해 휴스턴 오픈에서 준우승한 뒤 이번 우승으로 재기에 성공했다.그가 겪은 뇌종양은 단순한 질병이 아니며 특히 골프 선수에게 치명적이다. 기억력, 감정 조절, 집중력 등 골프 선수에게 필수적인 요소들이 모두 영향을 받을 수 있기 때문이다. 여기에 설상가상으로 PTSD까지 겹쳤다. 우들런드는 대회 도중 갑자기 울음이 터지거나 화장실에 숨어야 할 때도 있었다고 털어놨다.그럼에도 그는 무너지지 않았다. 자신의 상태를 숨기기보다 인정하고, 아내 개비를 비롯한 가족의 도움을 받아가며 치료와 재활에 전념했다. 무엇보다 중요한 것은 ‘절대 포기하지 않겠다’는 그의 태도였다.한 번에 모든 것을 되찾으려 하지 않았다. 작은 회복의 단계를 하나씩 밟아 나갔다. 결국 그는 다시 투어에 복귀했고 감동적인 우승을 거뒀다.우들런드의 우승은 한 개인의 스포츠 성과에 그치지 않는, 인간 의지의 승리다. 고통 속에서도 방향을 잃지 않은 사람의 이야기다. “어려움을 겪고 계신 분들이 있다면 나를 보며 포기하지 않기를 바란다”는 그의 메시지는 그래서 더욱 심금을 울린다.반면 우즈의 사례는 우리에게 또 다른 교훈을 준다. 우즈는 이론의 여지없이 골프 역사상 가장 위대한 선수 중 한 명이다. 그는 PGA투어 최다승 타이인 82승을 거두면서 수많은 기록과 영광을 쌓아 왔다.하지만 최근 자동차 전복 사고 이후 약물 복용 혐의로 체포된 사건은 그의 삶이 얼마나 복잡한 균형 위에 놓여 있었는지를 보여준다. 사고 자체도 충격적이었지만, 이후 드러난 약물 문제는 단순한 실수가 아닌 관리 실패와 선택의 문제로 해석될 여지를 남겼다.우즈 역시 수많은 부상과 수술을 겪은 선수다. 극심한 통증 속에서 선수 생활을 이어가기 위해 약물(마약성 진통제 오피오이드)에 의존할 가능성은 이해할 수 있다. 그러나 중요한 것은 고통의 존재가 아니라 그것을 어떻게 다루느냐다.같은 고통 앞에서도 누군가는 도움을 요청하며 회복을 선택하고, 누군가는 잘못된 방식으로 그것을 이겨 내려고 한다. 우즈의 사건은 위대한 업적을 가진 인물이라 할지라도 순간의 판단과 자기 관리 실패가 얼마나 큰 파장을 낳을 수 있는지를 보여준다.두 사례는 인간이 위기 속에서 어떤 태도를 취하는지가 삶의 방향을 결정한다는 점을 강조하는 이야기다. 우들런드는 자신의 약점을 직시하고 도움을 받아들이며 재기의 길을 선택했다. 반면 우즈는 여전히 위대한 선수이지만, 어떤 순간에선 그의 선택이 최선이 아니었음을 보여준다.여기서 우리가 얻을 수 있는 첫 번째 교훈은 ‘회복은 의지와 시스템의 결합’이라는 점이다. 우들런드의 화려한 재기는 정신력만으로 이루어진 게 아니다. 의료진, 가족, 팀의 지원과 체계적인 치료가 있었기에 가능했다. 인간은 혼자서 모든 것을 극복하는 존재가 아니라, 도움을 통해 더 강해질 수 있는 존재라는 사실을 보여준다.두 번째 교훈은 ‘고통을 대하는 방식이 결과를 만든다’는 것이다. 육체적 고통이든 정신적 고통이든 그것을 회피하거나 왜곡된 방식으로 처리하면 더 큰 문제로 이어질 수 있다. 반대로 그것을 인정하고 올바른 방식으로 해결하려는 태도는 결국 긍정적인 결과로 이어진다.‘대단한 성취와 명성이 면죄부가 될 수는 없다’는 점은 세 번째 교훈이다. 우즈처럼 위대한 업적을 이룬 사람도 법과 책임에서 자유로울 수 없고, 오히려 그가 가진 영향력만큼 큰 책임이 따른다.결국 두 이야기는 “당신은 위기 앞에서 어떤 선택을 할 것인가”라는 질문을 우리에게 던진다.삶은 누구에게나 예기치 않은 시련을 안겨 주지만, 시련 자체보다 그것을 통해 어떤 사람이 되느냐가 중요하다. 우들런드의 이야기는 희망과 회복의 가능성을, 우즈의 사례는 경계와 책임의 중요성을 일깨워 준다. 인간은 언제든 무너질 수 있지만 다시 일어설 수도 있다. 그 갈림길은 자신의 선택과 태도에 달려 있다.정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지