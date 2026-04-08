與 전북 경선 강행에 지도부 내 설전…“미룰거면 정원오도 미뤄야” 반박도

이원택 전북지사 후보 ‘3자 술·식사비 대납’ 의혹 논쟁

이언주·강득구 최고위원 등 문제제기… “추가 조사 필요” “김관영 전북지사와 형평성 안맞다”

정청래 민주당 대표 ‘경선 일정 변경 혼선 우려’ 판단…경선은 그대로 진행

정청래 더불어민주당 대표가 8일 대구 북구 인터불고 엑스코 호텔에서 열린 현장 최고위원회의에서 발언하고 있다.

더불어민주당 지도부 내에서 전북지사 예비후보인 이원택 의원의 ‘술·식사비 3자 대납 의혹’ 처리 문제를 놓고 정청래 대표를 비롯한 당권파와 비당권파 최고위원간 설전이 벌어진 것으로 파악됐다.



민주당은 8일 대구에서 현장 최고위원회의를 열기 전 비공개 회의를 열고 이 후보 문제를 논의했다. 윤리감찰단은 이 후보가 개최한 모임의 술·식사 비용을 제3자가 대납했다는 의혹에 대한 긴급감찰 조사 결과, 이 후보 개인의 혐의는 없다고 보고했다.



보고 후 비당권파 이언주·강득구 최고위원 등은 김관영 전북지사 제명 사건 처리 과정과의 형평성, 이 후보에 대한 추가 조사 필요성 등을 제기했다. 한 지도부 관계자는 통화에서 “김 지사는 바로 제명해놓고, 이 후보는 돈을 낸 사람과의 관계조차 규명되지 않았는데 그대로 경선을 진행하면 형평성이 맞냐고 주장했다”고 말했다.



다른 최고위원은 “(식사비를 대납한) 김슬지 도의원이 이 후보를 위해 밥을 사면 제3자 기부 행위가 되는데, 이걸 이 후보가 지시했거나 공모했단 정황이 밝혀지면 이 후보도 공범이 될 수 있다”며 추가 조사 필요성을 언급했다. 그러나 감찰단은 “해당 내용까지 포함해서 조사했고, 문제점을 발견할 수 없었다”고 답한 것으로 파악됐다.



당권파로 분류되는 한 최고위원은 “이미 감찰단에서 혐의 없다고 결론낸 사안”이라며 “김 지사와는 상황이 다르다”고 말했다. 다른 참석자는 “김 도의원에 대한 추가 조사를 진행하다 이 후보에 대한 문제점이 새로 발견되면 그때 가서 조치를 취해도 늦지 않다. 지금 진행 중인 경선 일정을 바꾸는 건 혼선이 크다”고 반박했다고 한다.



또 지도부 핵심 관계자는 “이 후보 경선 일정을 미뤄야 한다면 정원오 후보의 의혹이 불거진 서울시장 경선도 미뤄야 하는 것 아니냐”며 역으로 형평성 문제를 짚은 것으로 파악됐다. 최근 정 후보는 성동구청장 시절 멕시코 칸쿤 출장 관련 논란과 여론조사 과장 의혹 등이 불거진 바 있다.



정청래 민주당 대표는 참석자 대부분의 의견을 청취한 뒤 ‘경선 일정을 변경할 경우 혼선이 더 커질 수 있다’는 의견에 힘을 싣고 경선을 그대로 진행하기로 결정한 것으로 알려졌다. 민주당 전북지사 후보 경선은 이날부터 10일까지 진행된다.



대구=한웅희 기자 han@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회부 한웅희 기자 han@kmib.co.kr 658 응원 하기 충실히 듣고 올바르게 쓰겠습니다. 더불어민주당 지도부 내에서 전북지사 예비후보인 이원택 의원의 ‘술·식사비 3자 대납 의혹’ 처리 문제를 놓고 정청래 대표를 비롯한 당권파와 비당권파 최고위원간 설전이 벌어진 것으로 파악됐다.민주당은 8일 대구에서 현장 최고위원회의를 열기 전 비공개 회의를 열고 이 후보 문제를 논의했다. 윤리감찰단은 이 후보가 개최한 모임의 술·식사 비용을 제3자가 대납했다는 의혹에 대한 긴급감찰 조사 결과, 이 후보 개인의 혐의는 없다고 보고했다.보고 후 비당권파 이언주·강득구 최고위원 등은 김관영 전북지사 제명 사건 처리 과정과의 형평성, 이 후보에 대한 추가 조사 필요성 등을 제기했다. 한 지도부 관계자는 통화에서 “김 지사는 바로 제명해놓고, 이 후보는 돈을 낸 사람과의 관계조차 규명되지 않았는데 그대로 경선을 진행하면 형평성이 맞냐고 주장했다”고 말했다.다른 최고위원은 “(식사비를 대납한) 김슬지 도의원이 이 후보를 위해 밥을 사면 제3자 기부 행위가 되는데, 이걸 이 후보가 지시했거나 공모했단 정황이 밝혀지면 이 후보도 공범이 될 수 있다”며 추가 조사 필요성을 언급했다. 그러나 감찰단은 “해당 내용까지 포함해서 조사했고, 문제점을 발견할 수 없었다”고 답한 것으로 파악됐다.당권파로 분류되는 한 최고위원은 “이미 감찰단에서 혐의 없다고 결론낸 사안”이라며 “김 지사와는 상황이 다르다”고 말했다. 다른 참석자는 “김 도의원에 대한 추가 조사를 진행하다 이 후보에 대한 문제점이 새로 발견되면 그때 가서 조치를 취해도 늦지 않다. 지금 진행 중인 경선 일정을 바꾸는 건 혼선이 크다”고 반박했다고 한다.또 지도부 핵심 관계자는 “이 후보 경선 일정을 미뤄야 한다면 정원오 후보의 의혹이 불거진 서울시장 경선도 미뤄야 하는 것 아니냐”며 역으로 형평성 문제를 짚은 것으로 파악됐다. 최근 정 후보는 성동구청장 시절 멕시코 칸쿤 출장 관련 논란과 여론조사 과장 의혹 등이 불거진 바 있다.정청래 민주당 대표는 참석자 대부분의 의견을 청취한 뒤 ‘경선 일정을 변경할 경우 혼선이 더 커질 수 있다’는 의견에 힘을 싣고 경선을 그대로 진행하기로 결정한 것으로 알려졌다. 민주당 전북지사 후보 경선은 이날부터 10일까지 진행된다.대구=한웅희 기자 han@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지