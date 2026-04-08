부천시, 부천페이 택시 결제 등 시민 체감 교통정책 효과

한 시민이 부천페이로 택시 요금을 결제하고 있다. 부천시 제공

시는 지난달 16일부터 지역 개인택시 2484대를 대상으로 부천페이 결제 서비스를 전면 시행했다. 택시에 지역화폐를 접목해 시민에게는 교통비 절감 혜택을, 택시 업계에는 경영 활로를 열어주는 상생 모델이다.

시는 교통약자의 이동 편의를 높이기 위해 바우처택시 등 맞춤형 지원도 지속적으로 확대하고 있다. 바우처택시는 휠체어를 이용하지 않는 교통약자와 임산부(임신∼출산 후 1년까지)를 대상으로 기본요금 1700원을 제외한 나머지 택시요금을 시에서 최대 1만3000원까지 지원하는 서비스다.

이밖에도 시는 지난 1일부터 고려호텔 먹자골목, 중동사랑시장 주변, 소사종합시장 인근, 오정신흥시장 등 상권밀집지역 4곳에서 오후 6시30분부터 2시간 동안 주정차 야간 단속을 한시 유예하고 있다. 점심시간(오전 11시∼오후 2시) 846개 구역 주정차 단속 유예 시간대를 야간으로 확대해 경기 둔화로 어려움을 겪는 소상공인을 지원하고 시민의 상권 방문 편의를 높이기 위해서다.

전국 지자체 최초로 도입한 주정차 단속 ARS 알림서비스도 함께 운영하고 있다. 주정차 금지 구역 진입 시 2분20초 이내에 문자와 전화로 차량 이동을 안내하고 최초 단속 후 10분 이내 차량을 이동하면 과태료를 부과하지 않는다.