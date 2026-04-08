부천시, 부천페이 택시 결제 등 시민 체감 교통정책 효과
경기 부천시가 택시·주차 등 일상과 밀접한 교통 분야에서 편의성과 경제성에 초점을 맞춘 정책을 선보이며 시민 체감도를 높이고 있다.
시는 부천페이 택시 결제 서비스 시행, 교통약자 맞춤형 바우처 택시 확대, 사물인터넷(IoT) 기반 무인주차시스템 시범 도입, 주요 상권 야간 주정차 단속 유예 및 주정차 단속 자동응답서비스(ARS) 운영 등을 통해 시민 부담을 줄이고 지역 상권과 택시업계에 활력을 불어넣는다는 구상이다.
시는 지난달 16일부터 지역 개인택시 2484대를 대상으로 부천페이 결제 서비스를 전면 시행했다. 택시에 지역화폐를 접목해 시민에게는 교통비 절감 혜택을, 택시 업계에는 경영 활로를 열어주는 상생 모델이다.
시민은 지역 개인택시를 이용할 때 부천페이 카드로 간편하게 요금을 결제할 수 있다. 충전 시 제공되는 최대 10% 인센티브로 실질적인 요금 할인 효과도 얻을 수 있다.
최근 유가 상승과 승객 감소로 어려움을 겪는 택시 업계에도 새로운 활력이 될 전망이다. 시는 부천페이 결제를 통해 신규 승객의 택시 이용을 유도하는 한편 지역 내 소비가 외부 결제망이 아닌 지역화폐 시스템 내에서 선순환될 수 있도록 한다는 방침이다.
아울러 버스·지하철 광고, 시 홈페이지·SNS, 택시 내부 스티커와 기사 교육 등을 통해 부천페이 택시 결제 혜택을 홍보하고 향후 서비스의 단계적 확대를 검토해 이용률을 높여나갈 계획이다.
시는 교통약자의 이동 편의를 높이기 위해 바우처택시 등 맞춤형 지원도 지속적으로 확대하고 있다. 바우처택시는 휠체어를 이용하지 않는 교통약자와 임산부(임신∼출산 후 1년까지)를 대상으로 기본요금 1700원을 제외한 나머지 택시요금을 시에서 최대 1만3000원까지 지원하는 서비스다.
현재 100대의 바우처택시가 평일 오전 6시부터 오후 10시까지, 주말과 공휴일은 오전 8시부터 오후 5시까지 운행 중이다. 이를 통해 휠체어 이용자를 위한 복지택시 수요를 분산시켜 과거 1∼2시간에 달했던 배차 대기시간을 7분 이내로 획기적으로 단축한 바 있다.
또한 시는 지난해 10∼12월 임산부 맘편한택시의 이용 횟수 및 목적지 제한을 한시적으로 완화하고 올해 1∼2월 장애인 바우처택시의 월 이용 한도를 25회에서 30회로 늘리는 등 탄력적인 운영을 통해 승차 편의를 높였다. 이러한 운영 개선의 결과로 지난해 바우처택시 종합만족도는 92.4%에 달했다.
시는 앞으로도 특정 기간 대기 수요가 증가할 경우 이용 횟수를 탄력적으로 조정해 보다 많은 교통약자가 최소한의 기다림으로 이동할 수 있도록 서비스를 지속 보완해 나갈 방침이다.
이와 함께 시는 오는 5월부터 송내동 투나 상점가 일원 노상주차장 46면에 IoT 바닥제어 무인주차시스템을 시범 도입한다. 차량을 주차하면 바닥에서 차단 장치인 플랩이 자동으로 올라오고 출차 시 무인정산기나 스마트폰 앱으로 요금을 결제하면 장치가 내려가는 방식이다.
주간에만 운영하던 노상주차장을 24시간 무인체계로 전환해 심야 시간대에도 시민들이 안정적으로 주차 공간을 이용할 수 있도록 도입됐다. 주차 회전율이 높아져 인근 송내 영화의 거리 상권 활성화에도 도움이 될 것으로 기대된다.
시는 인력 운영 관리비를 대폭 줄이고, 24시간 운영에 따른 주차 요금 수입은 늘어 시 세입도 증가할 것으로 예상하고 있다. 향후 CCTV 실시간 모니터링으로 현장 안전 관리를 강화하고 수집 데이터와 시민 만족도를 분석해 다른 노상주차장으로 확대 도입하는 방안도 적극 검토할 방침이다.
이밖에도 시는 지난 1일부터 고려호텔 먹자골목, 중동사랑시장 주변, 소사종합시장 인근, 오정신흥시장 등 상권밀집지역 4곳에서 오후 6시30분부터 2시간 동안 주정차 야간 단속을 한시 유예하고 있다. 점심시간(오전 11시∼오후 2시) 846개 구역 주정차 단속 유예 시간대를 야간으로 확대해 경기 둔화로 어려움을 겪는 소상공인을 지원하고 시민의 상권 방문 편의를 높이기 위해서다.
다만 시민 안전과 직결되는 어린이보호구역, 횡단보도, 소화전, 버스정류장, 교차로 모퉁이, 안전지대, 보도(인도) 주차, 이중주차 등 8대 주정차 절대 금지구역과 안전신문고 애플리케이션 신고 대상은 기존과 같이 단속을 유지한다.
전국 지자체 최초로 도입한 주정차 단속 ARS 알림서비스도 함께 운영하고 있다. 주정차 금지 구역 진입 시 2분20초 이내에 문자와 전화로 차량 이동을 안내하고 최초 단속 후 10분 이내 차량을 이동하면 과태료를 부과하지 않는다.
지난해 말 기준 가입자는 33만1355명이며 알림을 받은 운전자 가운데 95.8%인 24만2959명이 차량을 자진 이동해 과태료 부과 대상에서 제외된 것으로 집계됐다. 차량 이동 건수는 지난 2023년부터 2년간 45.7% 증가하고 단속 건수는 26.2% 감소하는 등 정책의 실효성도 확인됐다.
시는 주정차 야간 단속 유예와 ARS 알림서비스를 유기적으로 연계해 시민의 과태료 부담을 줄이고 안전한 교통질서를 유지할 예정이다. 또 안심하고 지역 상권을 이용할 수 있는 환경을 조성해 상권에 활력을 불어넣을 계획이다.
임황헌 시 교통국장은 “이번 교통정책들은 시민이 매일 겪는 교통 불편을 줄이고 ‘피부에 와닿는 행정’을 추진하는 데 초점을 맞췄다”며 “시민의 일상이 조금 더 편리해질 수 있도록 체감도 높은 정책을 계속 발굴하겠다”고 말했다.
부천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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