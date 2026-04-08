“늑구야 돌아와”…도심 탈출 10시간째 야간 수색 계속
8일 오전 대전 오월드 동물원 내 사파리에서 탈출한 수컷 늑대 ‘늑구’가 10시간 가까이 잡히지 않고 해가 지면서 경찰과 소방당국이 야간수색에 돌입했다.
소방 당국과 경찰은 이날 오후 8시 기준, 늑구가 오월드와 뿌리공원 사이 보문산 자락에 숨어든 것으로 보고 추적을 계속하고 있다.
늑구는 이날 오후 1시쯤 도심인 오월드 사거리 도로까지 벗어났다가, 다시 산속으로 도망친 것으로 추정된다.
당국은 탈출한 늑구를 동물원 인근 산자락에서 몇 차례 마주쳤다는 오월드 직원들의 말을 토대로 포위망을 좁힌 상태다.
야간 수색에선 생포 확률을 높이기 위해 수색 인원을 최소화해 소음을 줄이고, 열화상 카메라도 동원한다.
또 늑구를 유인하기 위해 동물원 특정 지역에 암컷 늑대를 묶어두고 수색견도 투입한다.
앞서 2024년생인 늑구는 이날 오전 9시 18분쯤 대전 중구 사정동 오월드 늑대 사파리에서 울타리 밑으로 땅굴을 판 뒤 탈출했다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
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