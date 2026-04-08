[속보] 트럼프 “이란과 함께 이란 농축 우라늄 찾아낼 것”
도널드 트럼프 미국 대통령이 8일(현지시간) 이란과의 2주간 휴전 합의와 관련해 “이란과 긴밀하게 협력할 것”이라고 밝혔다.
트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 “이란이 매우 생산적인 정권 교체를 거쳤다고 판단했다”며 이같이 말했다.
트럼프 대통령은 “이란의 우라늄 농축은 더 이상 이뤄지지 않을 것이며, 미국이 이란과 협력해 깊숙이 매립돼 있는 핵 잔해를 모두 파내 제거할 것”이라고 주장했다.
이는 미국이 지난해 6월 전략폭격기 등을 동원해 타격한 이란의 지하 핵시설에 묻혀 있을 것으로 추정되는 무기급 우라늄을 꺼내 없애겠다는 뜻으로 해석된다.
트럼프 대통령은 또 “해당 지역은 지금까지 계속 정밀한 위성 감시 아래 있었고, 공격이 있었던 날 이후 누구도 아무것도 건드리지 않았다”고 밝혔다.
이와 함께 그는 이란과 관세 및 제재 완화 문제도 논의하고 있다며, 미국이 이란에 제시한 15개 요구안 가운데 상당수는 이미 합의가 이뤄졌다고 주장했다.
트럼프 대통령은 아울러 이란에 군사적 무기를 공급하는 국가에 대해서는 대미 수출품 전체에 즉각 50%의 관세를 부과하겠다고 경고했다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
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