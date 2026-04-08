민형배 VS 김영록 초접전 양상…與 전남광주 결선 안갯속
코리아정보리서치 여론조사 결과
민 35.6%·김 34.0%…오차범위
더불어민주당 전남광주특별시장 후보 경선 결선에 오른 민형배·김영록 두 후보의 지지도가 초접전 양상을 보이는 것으로 나타났다.
8일 코리아정보리서치가 발표한 여론조사 결과에 따르면 가상 양자대결에서 민형배 후보는 35.6%, 김영록 후보는 34.0%를 기록해 두 후보가 1.6%p 차 오차범위 내 접전을 보이는 것으로 나타났다.
특히 ‘그 외 인물’을 선택한 응답이 19.6%에 달해 부동층 표심이 최종 후보를 가를 최대 변수로 꼽혔다. ‘지지 후보 없음’ 5.6%, ‘모름’ 5.2%까지 포함하면 유동층 비중이 상당한 것으로 분석된다.
민주당 후보 적합도 조사에서도 민형배 26.9%, 김영록 25.2%로 1.7%p 차 초박빙 구도가 이어졌다.
지역 정치권에서는 이번 선거가 단순 지지율 경쟁을 넘어 부동층을 얼마나 흡수하느냐에 따라 승패가 갈리는 ‘확장성 경쟁’으로 전환됐다는 분석이 나온다.
이번 조사는 코리아정보리서치가 서울경제TV 의뢰로 지난달 29일부터 30일까지 광주·전남 거주 만 18세 이상 1809명을 대상으로 무선전화 가상번호를 활용한 자동응답 방식으로 실시됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.3%p다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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