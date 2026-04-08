인천글로벌캠퍼스, 지역사회 공헌 학생에 교육감상 시상

변주영 인천글로벌캠퍼스운영재단 대표이사가 지역 사회 공헌 및 학내 소통 활성화에 기여하며 타의 모범이 된 조지메이슨대학교 한국캠퍼스 국제학과 3학년 박주은 학생에게 인천시교육감상을 전달하며 기념촬영을 하고 있다. IGC운영재단 제공

앞서 IGC운영재단은 지난 2일 성황리에 개최된 ‘IGC 2030 비전선포식’ 현장에서도 학업 성취와 공동체 헌신이 우수한 학생들을 대상으로 시상을 진행했다.

변주영 IGC운영재단 대표이사는 “IGC 2030 비전 선포는 IGC가 세계를 선도하는 혁신적 학·연·산 K-플랫폼으로 도약하는 전환점이 될 것”이라며 “앞으로도 우리 사회의 미래를 이끌어갈 창조적 글로벌 인재들을 지속적으로 발굴하고 지원하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.