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이 대통령, 이시바 전 총리와 靑서 재회… “한일관계 안정 감사”

입력:2026-04-08 18:25
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이재명 대통령과 이시바 시게루 전 일본 총리가 8일 청와대에서 오찬에 앞서 대화를 나누고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 이시바 시게루 전 일본 총리를 청와대로 초청해 함께 식사하며 한일관계 안정에 사의를 표했다. 이시바 전 총리는 재임 기간 외교 분야에서 양국 관계를 가장 중시했다며 “정치뿐 아니라 민간 차원에서도 긴밀한 관계를 구축하길 바란다”고 화답했다.

이 대통령은 8일 청와대에서 이시바 전 총리와 인사 및 환담을 나눈 뒤 “총리께서 재임 중일 때 한일관계가 상당히 많이 안정됐고 그 후로 한일 협력도 상당히 잘 되는 상태라 참으로 감사하다”고 말했다. 이시바 전 총리는 이재명정부가 출범한 지난해 6월부터 9월까지 총 세 차례 이 대통령과 만나면서 중단됐던 양국 정상 간 ‘셔틀 외교’를 복원했다는 평가를 받았다.

이 대통령은 “총리께서 매우 넓은 시야로 국제 문제에도 관심도 많고 역할도 많이 하셨는데, 앞으로도 이 복잡한 국제 환경 속에서 큰 역할을 계속해 달라”고도 부탁했다.

이시바 전 총리는 “짧은 임기였지만 외교라는 맥락에서 가장 중시한 곳은 일한관계 발전이었다”고 말했다. 그는 “전 세계에 양자 관계는 많지만, 일본과 한국의 관계를 가장 훌륭하게 만들고 싶었다”고 강조했다.

재임 기간 이 대통령과의 만남을 두고는 “대단히 인상적이었다”고 돌이켰다. 이시바 전 총리는 “이 대통령님께서는 일본에서도 인기가 많다”며 “지난해는 일본과 한국의 국교 정상화 60주년이었다. (양국이) 정치뿐 아니라 민간 차원에서도 긴밀한 관계를 구축해 지역 발전으로 이어지기를 바란다”고 말했다.

청와대는 이날 오찬이 약 90분간 한일관계 발전 방향 등을 주제로 이어졌다고 설명했다. 이 대통령과 이시바 전 총리는 중동 전쟁 등 불안정성이 두드러지는 최근의 국제 정세 속에서 여러 분야에 걸친 양국의 소통·협력 확대가 필요하다는 데 공감대를 이뤘다고 한다. 강유정 청와대 수석대변인은 서면 브리핑에서 “이 대통령은 한일 양국 관계에서 어려운 문제를 관리하고 미래지향적 협력을 견고하게 이어가기 위해 이시바 전 총리가 앞으로도 적극적인 역할을 해줄 것을 당부했다”고 밝혔다.

이날 오찬에는 위성락 국가안보실장과 임웅순 안보실 2차장도 배석했다. 일본 측에서는 나카타니 겐 전 방위대신과 미즈시마 고이치 주한일본대사가 자리했다. 식사로는 이시바 전 총리의 고향인 일본 돗토리현을 포함해 한일 양국에 친숙한 식재료를 활용한 전복 갈비찜, 봄나물 비빔밥, 관자 완자탕 등이 테이블에 올랐다.

송경모 이동환 기자 ssong@kmib.co.kr

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