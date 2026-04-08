수영로교회, 부산 어린이병원에 1억5000만원 기부

수영로교회 ‘착한헌금’으로 마련

의료기기·저소득 환아 치료비 지원

2028년 개원…50병상 규모 조성

수영로교회 이현우 행정목사(왼쪽부터), 박형준 부산시장, 조유진 초록우산 부산지역본부장이 후원금 전달식에서 기념촬영을 하고 있다. /초록우산 제공

부산 어린이병원 건립을 위한 민간 후원이 이어지면서 재원 확보에 힘이 실리고 있다.



초록우산 부산지역본부는 수영로교회가 부산 어린이병원 건립을 위해 1억5000만원의 후원금을 전달했다고 8일 밝혔다.



이날 전달식은 부산시청에서 열렸으며 박형준 부산시장과 시의회, 수영로교회, 초록우산 관계자들이 참석했다.



이번 후원금은 수영로교회 성도들이 특별 새벽기도회를 통해 마련한 ‘착한 헌금’으로 조성됐다. 해당 기금은 어린이병원 의료기기 구매와 부대 비용, 저소득층 환아 치료비 지원 등에 활용될 예정이다.



부산 어린이병원은 연제구 거제동 부산의료원 부지에 지하 3층, 지상 3층 규모로 건립되며, 50병상 규모로 조성될 계획이다. 소아청소년과와 소아정신건강의학과, 재활의학과 등 5개 진료과를 운영하고, 24시간 응급 대응 체계와 단기돌봄 서비스도 마련된다. 개원은 2028년이 목표다.



수영로교회 이현우 행정목사는 “아이들이 경제적 부담 없이 치료받을 수 있도록 교회와 성도들의 마음을 모았다”고 말했다.



박형준 부산시장은 “시민들의 따뜻한 나눔이 어린이들의 건강을 지키는 기반이 될 것”이라며 감사의 뜻을 표했다.



한편 수영로교회는 ‘착한 책가방’과 ‘마더박스’ 사업 등 다양한 사회공헌 활동을 이어오고 있다.



부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회2부 윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr 902 응원 하기 정확하게 보고 귀담아듣겠으며, 겸손한 마음으로 정직하게 쓰겠습니다. I realize that. I'll do my best. 부산 어린이병원 건립을 위한 민간 후원이 이어지면서 재원 확보에 힘이 실리고 있다.초록우산 부산지역본부는 수영로교회가 부산 어린이병원 건립을 위해 1억5000만원의 후원금을 전달했다고 8일 밝혔다.이날 전달식은 부산시청에서 열렸으며 박형준 부산시장과 시의회, 수영로교회, 초록우산 관계자들이 참석했다.이번 후원금은 수영로교회 성도들이 특별 새벽기도회를 통해 마련한 ‘착한 헌금’으로 조성됐다. 해당 기금은 어린이병원 의료기기 구매와 부대 비용, 저소득층 환아 치료비 지원 등에 활용될 예정이다.부산 어린이병원은 연제구 거제동 부산의료원 부지에 지하 3층, 지상 3층 규모로 건립되며, 50병상 규모로 조성될 계획이다. 소아청소년과와 소아정신건강의학과, 재활의학과 등 5개 진료과를 운영하고, 24시간 응급 대응 체계와 단기돌봄 서비스도 마련된다. 개원은 2028년이 목표다.수영로교회 이현우 행정목사는 “아이들이 경제적 부담 없이 치료받을 수 있도록 교회와 성도들의 마음을 모았다”고 말했다.박형준 부산시장은 “시민들의 따뜻한 나눔이 어린이들의 건강을 지키는 기반이 될 것”이라며 감사의 뜻을 표했다.한편 수영로교회는 ‘착한 책가방’과 ‘마더박스’ 사업 등 다양한 사회공헌 활동을 이어오고 있다.부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지