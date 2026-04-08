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610만 조회 ’스타 공무원’ 또 나선다…전북선관위 선거 숏폼 공개

입력:2026-04-08 18:08
수정:2026-04-08 18:13
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군산시청 박지수 주무관 협업 콘텐츠 공개
투표 독려·질서 안내 등 담아

전북선관위가 군산시청 소속 ‘스타 공무원’ 박지수 주무관과 협업해 제작한 선거홍보 숏폼. 전북선관위 제공

전북도선거관리위원회가 ‘스타 공무원’과 손잡고 선거 홍보 숏폼 콘텐츠를 선보인다.

전북선관위는 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 군산시청 박지수 주무관과 협업해 제작한 선거 홍보 영상을 공식 SNS 채널에 게시한다고 8일 밝혔다.

박 주무관은 숏폼 콘텐츠로 주목받은 인물이다. 특히 제21대 대통령선거 당시 군산시 공식 인스타그램에 올린 ‘투표 시 유의사항’ 영상이 누적 조회수 610만회를 기록하며 화제를 모았다.

이번 영상은 투표 참여 독려, 정책선거 홍보, 투표소 질서 훼손행위 방지 등 세 가지 주제를 중심으로 구성됐다. 선거 정보를 쉽고 흥미롭게 전달하는 데 초점을 맞췄다.

전북선관위는 내부 아이디어 회의와 기획 과정을 거쳐 콘텐츠를 제작했으며, 박 주무관이 직접 출연해 완성도를 높였다고 설명했다.

전북선관위 관계자는 “다양한 연령층 유권자들이 자연스럽게 선거에 관심을 갖고 참여할 수 있도록 콘텐츠를 구성했다”며 “선거일까지 SNS를 활용한 홍보 콘텐츠를 지속적으로 공개하겠다”고 말했다.

전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr

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