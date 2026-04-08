610만 조회 ’스타 공무원’ 또 나선다…전북선관위 선거 숏폼 공개
군산시청 박지수 주무관 협업 콘텐츠 공개
투표 독려·질서 안내 등 담아
전북도선거관리위원회가 ‘스타 공무원’과 손잡고 선거 홍보 숏폼 콘텐츠를 선보인다.
전북선관위는 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 군산시청 박지수 주무관과 협업해 제작한 선거 홍보 영상을 공식 SNS 채널에 게시한다고 8일 밝혔다.
박 주무관은 숏폼 콘텐츠로 주목받은 인물이다. 특히 제21대 대통령선거 당시 군산시 공식 인스타그램에 올린 ‘투표 시 유의사항’ 영상이 누적 조회수 610만회를 기록하며 화제를 모았다.
이번 영상은 투표 참여 독려, 정책선거 홍보, 투표소 질서 훼손행위 방지 등 세 가지 주제를 중심으로 구성됐다. 선거 정보를 쉽고 흥미롭게 전달하는 데 초점을 맞췄다.
전북선관위는 내부 아이디어 회의와 기획 과정을 거쳐 콘텐츠를 제작했으며, 박 주무관이 직접 출연해 완성도를 높였다고 설명했다.
전북선관위 관계자는 “다양한 연령층 유권자들이 자연스럽게 선거에 관심을 갖고 참여할 수 있도록 콘텐츠를 구성했다”며 “선거일까지 SNS를 활용한 홍보 콘텐츠를 지속적으로 공개하겠다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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