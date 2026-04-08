주사 대신 하루 한 알…‘먹는 비만약’ 경쟁 본격화

릴리의 경구용 용만약 ‘파운다요’(성분명 오포글리프론)는 최근 미국 식품의약국(FDA) 승인을 받고 미국 내 판매를 시작했다. AP연합뉴스

데이비드 릭스 일라이릴리 최고경영자(CEO)는 “접근성 문제와 사회적 낙인 등으로 GLP-1의 혜택을 받을 수 있는 사람 10명 중 1명도 채 복용하지 못하고 있다”며 “파운다요가 비만 환자들에게 더욱 공평한 기회를 제공할 수 있을 것”이라고 말했다.

국내 제약 업계의 비만약 개발 경쟁도 치열하다. 글로벌 제약사와 비교할 때 속도가 더딘 만큼 차별화 전략에 집중하고 있다. 한미약품은 한국인 비만 기준에 최적화된 GLP-1 주사제 ‘에페글레나타이드’를 올해 하반기 출시할 계획이다.

일동제약은 경구용 후보물질의 임상 2상 진입을 준비하고 있다.

업계 관계자는 “복약 제약을 해소한 경구제의 등장은 비만 치료를 일상적 관리의 영역으로 안착시킬 것으로 보인다”며 “향후 업계에서 환자 특성별 주사제, 경구제 라인업 다변화 등을 통한 시장 공략이 가속화될 것”이라고 말했다.