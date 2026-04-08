美·이란 휴전에 中도 ‘막판 개입’…“이란에 중재안 수용 요구”
미국과 이란이 휴전에 극적으로 합의한 과정에 중국의 ‘막판 개입’이 중요한 역할을 했다는 보도가 나왔다. 이란전쟁이 장기화해 에너지 인프라가 파괴되면 중국도 심각한 에너지 위기에 직면할 수 있다.
미국 뉴욕타임스(NYT)는 7일(현지시간) 이란 당국자 3명을 인용해 파키스탄이 양측에 2주간의 휴전과 호르무즈해협 통항 보장을 골자로 한 중재안을 제안했고 중국도 이란 측에 ‘긴장 완화와 유연한 대응’을 촉구했다고 전했다. 특히 막판에 중국이 중재안 수용을 이란 측에 강하게 요구한 것으로 알려졌다.
AFP 통신도 중재에 관여한 한 국가 관계자를 인용해 협상 시한이 임박한 상황에서 중국 측과 JD 밴스 미국 부통령이 각각 역할을 하며 합의를 이끌었다고 보도했다. 도널드 트럼프 미국 대통령도 AFP와의 인터뷰에서 ‘중국이 이란의 휴전 동의를 끌어내는 데 관여했느냐’는 질문에 “그렇게 들었다”고 답했다.
중국은 이란 측에 트럼프 대통령이 에너지 시설과 주요 기반 시설에 대한 공격을 감행할 경우 발생할 경제적 파장을 강하게 경고한 것으로 알려졌다. 전쟁이 장기화하면 이란뿐 아니라 중국의 에너지 안보도 타격을 입을 수밖에 없다. 중국은 지난해 이란이 수출한 원유의 80% 이상, 하루 평균 약 140만 배럴을 수입했다.
중국은 파키스탄과 함께 이란전쟁 종식을 위한 중재에 적극적으로 나섰다. 왕이 중국 외교부장은 지난달 31일 베이징을 방문한 이샤크 다르 파키스탄 부총리 겸 외교장관을 회담을 갖고 ‘걸프·중동 지역 평화·안정 회복에 관한 5대 이니셔티브’를 발표했다. 여기에는 이번 휴전안과 유사하게 즉각적인 교전 중단과 평화협상 개시, 민간 인프라 보호, 호르무즈해협 항행 안전 확보 등이 포함돼 있다.
미국·이란과 모두 우호적인 관계인 파키스탄이 외교·군사 채널을 활용해 직접 중재에 나서고 중국은 경제적 이해관계와 정치적 영향력을 바탕으로 이란을 설득하는 식으로 역할을 분담했다는 분석이 나온다.
베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr
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