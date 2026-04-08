美·이란 휴전에 中도 ‘막판 개입’…“이란에 중재안 수용 요구”

왕이 중국 외교부장(오른쪽)이 지난달 31일 베이징에서 이샤크 다르 파키스탄 부총리 겸 외교장관과 만나 인사하고 있다. 악수하고 있다. AFP연합

미국 뉴욕타임스(NYT)는

이란 당국자 3명을 인용해 파키스탄이 양측에 2주간의 휴전과 호르무즈해협 통항 보장을 골자로 한 중재안을 제안했고 중국도 이란 측에 ‘긴장 완화와 유연한 대응’을 촉구했다고 전했다. 특히