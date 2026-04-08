최승원 “고양시, 이재명 정부 대표 성공도시 만들 것”

최 예비후보는 8일 “지금 고양시에는 중앙정부의 정책 기조를 꿰뚫고 실질적인 예산을 끌어올 수 있는 ‘해결사’가 필요하다”고 강조했다.

그는 “경기도의원을 거쳐 이재명 대통령이 직접 임명한 국토부 장관정책보좌관을 지내며 주택과 교통 등 고양의 핵심 현안을 중앙 부처 최일선에서 다룬 경험이 가장 큰 자산”이라고 설명했다.

지난 2월 출판기념회에 국회의장과 주무 부처 장관이 이례적으로 참석한 것에 대해 “그만큼 중앙 정치권이 고양의 변화에 힘을 실어줄 준비가 되어 있다는 방증”이라며 강한 자신감을 내비쳤다.