최승원 “고양시, 이재명 정부 대표 성공도시 만들 것”
최승원(사진) 더불어민주당 고양시장 예비후보가 국토교통부 장관정책보좌관 등을 거치며 쌓은 중앙 무대의 전문성과 강력한 네트워크를 바탕으로 고양시의 해묵은 과제들을 해결하겠다며 출사표를 던졌다.
최 예비후보는 8일 “지금 고양시에는 중앙정부의 정책 기조를 꿰뚫고 실질적인 예산을 끌어올 수 있는 ‘해결사’가 필요하다”고 강조했다.
그는 “경기도의원을 거쳐 이재명 대통령이 직접 임명한 국토부 장관정책보좌관을 지내며 주택과 교통 등 고양의 핵심 현안을 중앙 부처 최일선에서 다룬 경험이 가장 큰 자산”이라고 설명했다.
지난 2월 출판기념회에 국회의장과 주무 부처 장관이 이례적으로 참석한 것에 대해 “그만큼 중앙 정치권이 고양의 변화에 힘을 실어줄 준비가 되어 있다는 방증”이라며 강한 자신감을 내비쳤다.
현 시정에 대해서는 ‘불통과 무능’이라는 날 선 비판을 쏟아냈다. 최 예비후보는 “현 시장의 독단적인 청사 이전 추진과 지역경제의 마중물인 고양페이 축소 등 ‘10대 실정’으로 인해 시민들의 삶이 위협받고 있다”고 지적했다.
이에 대해 최 예비후보는 “기업 유치 실적이 전무한 현 상황을 타개하기 위해 국토부에서의 정책 경험을 쏟아부어 고양을 ‘기회발전특구’로 지정하고, 기업과 대학이 몰려드는 실질적인 자족도시를 완성하겠다”고 약속했다.
주요 공약으로는 3호선-경의선 직결 및 9호선 급행 대곡 연장 등 광역 교통망 확충과 ‘도시재생공사’ 설립을 통한 신속한 1기 신도시 재건축을 제시했다.
아울러 일산대교 통행료 전면 무료화와 3개 대심도도로 건설을 통해 출퇴근 스트레스 없는 고양을 만들겠다는 구상이다.
또한 초등생 무상 조식 지원, 육아기 10시 출근제, 노인 일자리 확대 등 이재명 정부의 핵심 가치인 ‘기본사회’를 고양에서 선도적으로 구현해 삶의 질을 실질적으로 높이겠다는 포부다.
최근 최상봉 전 예비후보에 이어 이재준 전 고양시장의 공식 지지 선언을 이끌어내며 당내 결집도 가속화하고 있다.
최 예비후보는 “민선 7기의 성과를 계승하면서도 ‘4대 플랫폼 은행’ 등 혁신적인 정책 연대를 통해 정책의 연속성과 신선함을 동시에 확보하겠다”며 “이 전 시장이 다져놓은 사람 중심의 시정 철학 위에 중앙의 강력한 추진력을 더해 시너지를 내겠다”고 밝혔다.
최 예비후보는 “지난 12.3 계엄 당시 담장을 넘어 국회를 지켰던 그 절박함과 사명감으로 이제는 고양의 민생을 지키려 한다”며 “중앙에서 검증받은 강력한 정책 역량과 인적 자산을 총동원해 고양특례시를 시민 주권이 살아 숨 쉬는 진짜 특례시, 이재명 정부의 대표 성공도시로 반드시 탈바꿈시키겠다”고 말했다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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