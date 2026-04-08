정지영 여성국장 “중앙당 30년 경험, 영등포 발전 보탬”…구청장 출사표
더불어민주당이 6·3 지방선거에서 영등포와 강동구를 기초단체장 전략선거구로 지정하고 후보자 추가 공모에 나섰다. 여기에 민주당 중앙당에서 30년간 근무한 정지영 여성국장이 영등포구청장 선거에 도전장을 내밀었다.
지난 6일 영등포구청장 예비후보 등록을 마친 정 국장은 8일 국민일보와의 인터뷰에서 출마 배경에 대해 “전국 226개 기초단체장 가운데 여성은 7명뿐이고 민주당 소속은 3명에 불과하다. 처참한 수준”이라며 “중앙당 당직자 경험과 여성이라는 대표성을 안고 나선 것”이라고 밝혔다.
정 예비후보는 ‘한강벨트 재탈환’이라는 민주당의 숙원 과제를 위한 수혈 인재다. 동시에 여성 진입장벽이 높아 구인난을 겪는 지방자치단체장 선거에서 ‘선당후사’(先黨後私) 성격도 띤다. 국민일보가 민주당 전국여성위원장인 이수진 의원실을 통해 확보한 ‘6·3 지방선거 지자체장 여성 후보 공천 현황’에 따르면 7일 기준 기초단체장 선거에 출사표를 던진 민주당 여성 예비후보는 55개 지역, 61명 수준이다. 경기지사 선거에 출마한 추미애 의원이 당선되면 헌정사상 첫 여성 광역단체장 타이틀을 갖는다.
정 예비후보는 민주당 전신인 새정치국민회의 공채 1기를 시작으로, 중앙당에서 30년간 근무한 정통 당료 출신이다. 그는 “수많은 현안과 정책을 직접 다루며 축적한 실전 경험이 큰 자산”이라면서 “이재명정부, 국회, 지방정부까지 비교 불가한 폭넓은 네트워크는 영등포 발전의 새로운 동력이 될 것”이라고 말했다. 이어 “지방자치의 핵심은 지역 주민의 생활환경과 복지, 문화 등을 통해 삶의 질을 높이는 ‘주민 복지 증진’ 업무”라며 “여성 단체장 특유의 섬세함을 살려 말이 아닌 결과와 성과로 보여주겠다”고 강조했다.
여의도와 비여의도 지역 간 격차 해소도 주요 과제로 제시했다. 정 예비후보는 “여의도의 빛나는 성과가 영등포 전역으로 확산할 수 있도록 균형 잡는 것이 구청의 역할”이라며 “공공이 제공하는 생활편의와 문화시설을 소외 지역부터 우선 확충하겠다”고 말했다.
정 예비후보는 1971년생으로 이화여대 정치외교학과를 졸업했다. 서울시당 사무처장·원내행정국장, 민주정책연구원 운영지원실장, 국회 정책연구위원 등을 지냈다. 제21대 총선에서는 민주당 비례위성 정당인 더불어시민당 비례대표 후보로 나서기도 했다.
김혜원 기자 kime@kmib.co.kr
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